Ця версія дещо відрізняється від інформації, яку повідомили в поліції області.

Стали відомі подробиці сьогоднішньої пожежі в супермаркеті "Епіцентр" в місті Первомайськ Миколаївської області.

Як повідомляє прес-служба мережі на сторінці у Facebook, сьогоднішній інцидент є умисним підпалом, який вчинили двоє осіб.

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"За словами очевидців, один з чоловіків облив невідомою речовиною стенди з килимовим покриттям та лінолеумом та підпалив їх. Охорона центру відразу відреагувала на ситуацію, але зловмисник вхопив сокиру та ніж і накинувся на співробітників "Епіцентру", поранивши одного з них. Охорона торговельного центру затримала чоловіка та передала поліції. Другий зловмисник зник, його розшукують правоохоронці. Персонал та відвідувачі евакуйовані. На місці пожежі працює ДСНС. Причини та деталі інциденту з'ясовують правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Пожежа в "Епіцентрі" Первомайська: що відомо

Сьогодні стало відомо, що у місті Первомайськ Миколаївської області рятувальники ліквідовують пожежу у торговельному центрі "Епіцентр".

Місцеві ЗМІ з посиланням на джерела писали, що, затриманий "вирубав" двох охоронців гіпермаркету, а після підпалив будівлі в кількох місцях.

У поліції заявили, що пожежу влаштував 37-річний чоловік, озброєний ножем і сокирою. Він поранив у сутичках двох охоронців.

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Автор: Юрій Годован