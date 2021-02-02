Поліція відкрила за фактом нападу кримінальні провадження про замах на вбивство та умисне знищення майна.

Пожежу в «Епіцентрі» в місті Первомайськ влаштував 37-річний чоловік, озброєний ножем і сокирою. Він поранив у сутичках двох охоронців.

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Про це йдеться в повідомленні Поліції Миколаївської області.

Зазначається, що близько першої дня до Первомайського управління поліції надійшла інформація, що невідомий чоловік підпалив торгівельний центр.

Встановлено, що 37-річний нападник прийшов до «Епіцентру» з ножем та сокирою. У відділі лако-фарбових товарів почав розливати займисті рідини. Один з охоронців ТЦ намагався його затримати, але отримав удар сокирою. Нападник підпалив приміщення і кинувся тікати.

Інші охоронці разом із поліцією охорони наздогнали і затримали зловмисника у дворах неподалік. Під час затримання злочинець поранив сокирою ще одного співробітника закладу.

Нападник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 КК України "Умисне знищення або пошкодження майна" та ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України "Замах на вбивство".

Пожежа в Епіцентрі в Первомайську

Сьогодні стало відомо, що у місті Первомайськ Миколаївської області рятувальники ліквідовують пожежу у торговельному центрі "Епіцентр".

Місцеві ЗМІ з посиланням на джерела писали, що, затриманий "вирубав" двох охоронців гіпермаркету, а після підпалив будівлі в кількох місцях.

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Автор: Дмитро Захаров