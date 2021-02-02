Пожежу в «Епіцентрі» в місті Первомайськ влаштував 37-річний чоловік, озброєний ножем і сокирою. Він поранив у сутичках двох охоронців.
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Про це йдеться в повідомленні Поліції Миколаївської області.
Зазначається, що близько першої дня до Первомайського управління поліції надійшла інформація, що невідомий чоловік підпалив торгівельний центр.
Встановлено, що 37-річний нападник прийшов до «Епіцентру» з ножем та сокирою. У відділі лако-фарбових товарів почав розливати займисті рідини. Один з охоронців ТЦ намагався його затримати, але отримав удар сокирою. Нападник підпалив приміщення і кинувся тікати.
Інші охоронці разом із поліцією охорони наздогнали і затримали зловмисника у дворах неподалік. Під час затримання злочинець поранив сокирою ще одного співробітника закладу.
Нападник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.
Поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 КК України "Умисне знищення або пошкодження майна" та ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України "Замах на вбивство".
Пожежа в Епіцентрі в Первомайську
- Сьогодні стало відомо, що у місті Первомайськ Миколаївської області рятувальники ліквідовують пожежу у торговельному центрі "Епіцентр".
- Місцеві ЗМІ з посиланням на джерела писали, що, затриманий "вирубав" двох охоронців гіпермаркету, а після підпалив будівлі в кількох місцях.
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