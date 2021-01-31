У чоловіка залишилася дружина й старший син Орест.

У неділю, 31 січня, помер батько Героя України і всесвітньо відомого українського оперного співака Василя Сліпака Ярослав Сліпак.Читайте такожУ Києві відбувся концерт пам'яті добровольця Василя Сліпака (відео)

Про це на сторінці у Facebook повідомив Володимир Омелян.

"Тепер вони разом. Сьогодні вночі помер батько Василя Сліпака - Ярослав Сліпак. Йому було 80 років", - йдеться в повідомленні.

У чоловіка залишилася дружина Надія Василівна і старший син Орест.

Хто такий Василь Сліпак

Василь Сліпак був солістом у Паризькій національній опері. Він був активним учасником Помаранчевої революції, з початку революції очолив волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України.

З 2015 року воював на Донбасі, загинув у червні 2016 року від кулі снайпера поблизу Луганського в Донецькій області.

20 лютого 2017 року президент посмертно присвоїв Сліпаку звання Героя України.

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Автор: Ольга Робейко