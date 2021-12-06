Президент, зокрема, привітав воїнів з Днем Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Донбасі.

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час робочої поїздки до Донецької області він побував на передових позиціях української армії в зоні проведення операції Об’єднаних сил і привітав військових з Днем Збройних сил України.

Зазначається, що Зеленський вручив п'ятьом військовослужбовцям державні нагороди.

"Маю честь сьогодні бути разом з вами. Дякую вам за те, що захищаєте суверенітет і територіальну цілісність України... Переконаний, що з такими людьми, як ви, ми обов'язково переможемо", – наголосив президент.

Крім того, Зеленський ознайомився з оперативною ситуацією в зоні проведення ООС та оглянув командний пункт однієї з бригад ЗСУ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше вже відвідував передові позиції наших військових на Донбасі.

Автор: Антоніна Доломанжи