Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Донбасі.
Як повідомляє прес-служба глави держави, під час робочої поїздки до Донецької області він побував на передових позиціях української армії в зоні проведення операції Об’єднаних сил і привітав військових з Днем Збройних сил України.
Зазначається, що Зеленський вручив п'ятьом військовослужбовцям державні нагороди.
"Маю честь сьогодні бути разом з вами. Дякую вам за те, що захищаєте суверенітет і територіальну цілісність України... Переконаний, що з такими людьми, як ви, ми обов'язково переможемо", – наголосив президент.
Крім того, Зеленський ознайомився з оперативною ситуацією в зоні проведення ООС та оглянув командний пункт однієї з бригад ЗСУ.
Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше вже відвідував передові позиції наших військових на Донбасі.