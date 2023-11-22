Цей закон стосуватиметься і нацгвардійців, працівників СБУ та поліцейських, що виконують службові завдання в районах воєнних дій.

Верховна Рада України проголосувала за закон щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України, у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Він зазначив, що "за" ухвалення закону "Про внесення змін та доповнень до деяких законів України з метою забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство" (реєстраційний номер 8011) проголосував 271 народний депутат.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України захисники та захисниці України отримують поранення, які призводять до втрати ними репродуктивних функцій. Такі поранення позбавляють цих громадян можливостей стати біологічними батьками, що значно обмежує право на батьківство або материнство. Ця проблема особливо актуальна для молодих людей .

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Цей закон стосуватиметься не тільки військовослужбовців, а й національних гвардійців, працівників СБУ та поліцейських, що виконують службові завдання в районах воєнних дій. Їм також буде надано право на безкоштовний забір, консервацію та зберігання репродуктивних клітин.

Інші законопроекти, що стосуються війни

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді готується до реєстрації великий законопроєкт, який зробить жорсткішими правила мобілізації.

зокрема планується звузити коло громадян, які мають право на відстрочку через обов’язки з догляду за особою з інвалідністю І та II групи або особою, яка потребує постійного догляду, до членів сім’ї першого ступеня споріднення. Це необхідно для забезпечення виключення можливості ухилення від призову.

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