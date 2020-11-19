Велика аварія на водогоні у Дніпрі – пів міста може лишитись без води.
Читайте такожУ Вірменії знайшли водогін, якому майже 2 тисячі роківПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Прорвало трубу більше метра в діаметрі, що постачає воду правобережній частині міста.
Комунальники вже попередили про можливе відключення води. Деякі абоненти скаржаться на знижений напір, на окремих вулицях води немає.
Нині вода в досі стікає в Дніпро, але до забруднення довкілля це не призведе, заспокоюють комунальники. Обіцяють: на опалення житлових будинків це також не вплине.
На місці прориву працюють ремонтні бригади. До вечора комунальники обіцяють повне відновлення водопостачання правобережній частині Дніпра.
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