Виплати будуть залежати від оцінки стану працездатності людини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду розкрив деталі нового механізму встановлення інвалідності та призначення страхових виплат після ліквідації МСЕК.

"Стара бюрократична система медико-соціальної експертизи буде ліквідована. Її замінить новий дієвий механізм, що орієнтований на людину та на її потреби. Перший крок ми вже зробили. Уряд спрямував до Верховної Ради проект закону, що встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини", – сказав він.

За словами прем'єра, практикуючі лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд об’єктивно оцінять стан пацієнта за однією з трьох категорій:

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стійке повне обмеження працездатності;

стійке часткове обмеження працездатності;

працездатна особа.

Будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Система буде цифровізована та націлена на результат — максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби.

"Ми прагнемо досягти європейських стандартів ефективної реабілітації, де близько половини людей після хвороб або травм знову ведуть активний спосіб життя. Сьогодні ми схвалюємо соціальний компонент цієї реформи. Два законопроекти, що регламентують соціальні послуги та страхові виплати", – зазначив Шмигаль.

За його словами, виплати будуть залежати від оцінки стану працездатності. Їхній розмір для людей з повною стійкою втратою працездатності, порівняно з теперішнім, суттєво зросте. А для людей із частковою стійкою втратою працездатності держава компенсує різницю в зарплаті, яку особа мала до страхового випадку і після повернення на роботу.

"Також запропоновані зміни збільшують тривалість оплачуваного лікування та реабілітації з 4 місяців до 1,5 року і захищають людину від звільнення на весь період лікування. Таким чином система стане більш справедливою", – підкреслив очільник уряду.

Він наголосив, що при цьому статус інвалідності зберігається. Він передбачає право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться.

"Таким чином ідеться не про зміни в якійсь інституції, а про створення нової філософії соціальної підтримки. Її суть зводиться до трьох ключових цілей: відновити здоров’я людини; дати людині роботу й можливість утримувати себе і свою родину; забезпечити людині таку соціальну допомогу, якої вона дійсно потребує", – резюмував прем'єр.

Реформа МСЕК – що відомо

4 листопада Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким передбачено реформу Медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Відповідно до нього, з 1 січня 2025 року запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з практикуючих лікарів.

Нагадаємо, що протягом останніх місяців в Україні трапилося багато скандалів, пов'язаних з корупцією в сфері МСЕК та оформленням фейкової інвалідності різними посадовими особами. Тоді ж президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю роз'язати проблему фальшивих інвалідностей серед посадовців на рівні міністерств.

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