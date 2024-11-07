'Робила це не вперше': ще одна посадовиця МСЕК 'погоріла' на хабарі (фото)

Як зазначили в Офісі генпрокурора, посадовиця хвалилася, що не вперше здійснює таку оборудку.

Заступницю головного лікаря Центральної Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) затримано під час одержання неправомірної вигоди. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, заступниця головного лікаря за 2 тис доларів США обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності. "Це надавало б підстави для зняття його з військового обліку. Вона переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні "питання" і знає як це зробити", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці затримали посадовицю під час отримання грошей.

Відео дня

Їй повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 с. 369-2 КК України).

В Офісі генпрокурора зазначають, що під час обшуків у неї вилучили майже 20 тис доларів США, документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази злочинної діяльності.

Скандали з МСЕК - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні вже було кілька скандалів, які пов’язані із корупційними діями посадовців МСЕК.

Зокрема, у керівниці Миколаївської обласної МСЕК, яку підозрюють у корупційних схемах для ухилянтів, правоохоронці знайшли понад $450 тис., купу коштовностей, а у її сина - російський паспорт.

Керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина викрили у незаконному збагаченні, а під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.

Також знайдено низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, за відомостями ДБР, вдома в них знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності, а також багато майна.

Президент України Володимир Зеленський заявив про ліквідацію до 1 січня 2025 року всіх МСЕК.

В парламент Кабінетом міністрів України внесено законопроект, який передбачає їх реформування. Зокрема, передбачено, що теперішніх очільників медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) виключать з оновленої системи лікарських комісій.

Вас також можуть зацікавити новини: