За його словами, проросійські політики розглядають їх як свій електорат.

За різними оцінками, в Україні залишається 15-30% людей, які не готові відмовитися від російської мови та культури.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив ексголова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. За його словами, ці українці готові шукати компроміси та способи нормалізувати існування російської культури в країні. Крім того, вони є потенційним електоратом проросійських політиків:

"Ті, хто давно "пасеться" на російському електораті, на русофілах, на "пушкінах", розуміють, що це їхній потенційний електорат. Конфігурація завершення війни, звісно, дуже вплине на це (на шанси таких політиків на виборах, - УНІАН)".

Російська мова в Україні

Цієї весни Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, яке показало, що дві третини українців підтримують усунення російської мови з офіційного спілкування.

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На початку минулого року 58% опитуваних сказали КМІС, що більше не вважають російську важливою для України.

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