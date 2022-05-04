Соціологи зазначають, що мовна самоідентифікація та мова в побуті – дві різні площини.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну суттєво зменшилась кількість наших громадян, які розмовляють виключно російською мовою.

Зараз лише 15% українців розмовляють виключно російською. Такі дані опитування оприлюднила соціологічна група "Рейтинг", проведеного 27 квітня.

Соціологи констатують стале зменшення російськомовного сегменту українців:

у 2012 таких респондентів було близько 40%,

наприкінці 2021 – 26%,

на початку війни – 18%,

станом на кінець квітня – 15%.

При цьому, йдеться про "перетік" російськомовних у сегмент "двомовних" (з 15 до 33%). Також зросла незначно кількість тих, хто постійно користується лише українською вдома – з 44% до 51%.

Українську рідною мовою вважають 80% опитаних, російську – 16%, іншу мову – 3%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитано 1000 респондентів. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 3,1%.

Як писав УНІАН, на сході та півдні України покращилось ставлення до Степана Бандери. Натомість до радянських керівників ставлення в останнє десятиліття було переважно негативним.

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