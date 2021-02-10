Хакери здійснили атаку на головну сторінку порталу КМДА / фото REUTERS
Київський міський голова Віталій Кличко повідомив про хакерську атаку на головну сторінку порталу Київської міської держадміністрації.
Про це він написав у Telegram-каналі.
"На головну сторінку порталу КМДА відбувається DDOS атака. За словами технічних спеціалістів, системи захисту налаштовані і відпрацьовують навантаження. Вибачаємося за тимчасові незручності, що можуть виникнути. Фахівці оперативно відновлюватимуть роботу сайту", - повідомив мер.
Наразі проблем з роботою порталу не помітно.
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