Російських "кураторів" цікавили відомості про задіяні в ООС новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації, кількість особового складу підрозділів ЗСУ тощо.

Контррозвідники Служби безпеки України виявили і затримали агента Головного розвідувального управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ.

Про це повідомили прес-центрі СБУ.

"Громадянин іноземної держави, який тимчасово проживає на території одного з регіонів України, за завданням представників спецслужби країни-агресора періодично виїжджав у зону проведення ООС для збору розвідувальної інформації. За цю "роботу" він отримував грошову винагороду",- йдеться у повідомленні.

У СБУ уточнили, що російських "кураторів" цікавили відомості про задіяні в ООС новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації, кількість особового складу підрозділів ЗСУ тощо.

Шпигуна затримали під час передачі відомостей військового характеру представнику спецслужб РФ електронними каналами зв’язку.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. За рішенням суду його взято під варту.

Вирішується питання про оголошення підозри за ч. 1 ст. 114 (шпигунство) КК України.

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Автор: Світлана Закелова