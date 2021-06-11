Зловмисники також закликали до утворення силових груп швидкого реагування для захоплення органів влади, правоохоронних та судових структур.

У Запорізькій області Служба безпеки України спільно з Національною поліцією заблокували спробу створення псевдодержавного утворення «Гуляйпільська міська рада», ініційовану місцевим прибічником ідеології так званого «псевдонародовладдя».

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що співробітники спецслужби задокументували проведення учасниками псевдоутворення публічних заходів, де вони пропагували невизнання діючої української влади.

«Зловмисники також закликали до утворення силових груп швидкого реагування для захоплення органів влади, правоохоронних та судових структур, агітували місцевих жителів приєднуватись до «руху» через проведення масових акцій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні», - йдеться у повідомленні.

За відомостями СБУ, для легалізації повноважень було проведено збори, на яких обрали «міського голову» і «депутатів» фейкового органу місцевого самоврядування.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у «депутатів» і «міського голови» печатки та штампи так званих «органів місцевого самоврядування», протоколи зібрань активістів, комп’ютерну техніку та інші предмети і документи.

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Автор: Світлана Макринська