Декілька місцевих жителів планували створити фейковий орган самоврядування для розхитування ситуації в регіоні.

У Мелітополі Запорізької області Служба безпеки України заблокувала створення псевдодержавного утворення.

Як повідомляє прес-центр СБУ, організатори фейкової "громади" закликали громадян не визнавати українські органи влади.

За даними слідства, декілька місцевих жителів планували створити фейкове самоврядування для розхитування ситуації в регіоні. Для цього вони провели фіктивні "установчі" збори і обрали так званого "уповноваженого громадою".

"Щоб залучити до своїх лав "однодумців", зловмисники обіцяли їм звільнення від сплати податків, а також непідсудність органам судової влади України", - йдеться у повідомленні.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили у зловмисників печатки псевдодержавного утворення, комп’ютерну техніку і документальні матеріали із доказами протиправної діяльності. Вилучені матеріали направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності організаторів незаконних дій.

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За інформацією Запорізької обласної прокуратури, правоохоронці викрили діяльність псевдодержавного утворення "Громада міста Мелітополь".

За даними слідства, у вересні 2020 року 42-річний житель Мелітополя разом зі своїми однодумцями намагалися сформувати так званий "альтернативний" орган місцевого самоврядування на території регіону для розхитування суспільно-політичної ситуації.

Зазначається, що з метою легітимізації своїх повноважень вони обрали "уповноваженого громадою у справах" та під гаслами "народовладдя" намагались присвоїти владні повноваження органу місцевого самоврядування.

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Автор: Світлана Макринська