Передбачається, що прийняття законопроекту сприятиме запобіганню поширенню на території України коронавірусу.

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект, яким передбачається адміністративна відповідальність за порушення самоізоляції.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату парламенту.

Законопроектом №4540, який розглянули на засіданні 17 березня, пропонується статтю 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнити частиною третьою, передбачивши адміністративну відповідальність за порушення особою порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації встановлених в рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби.

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Передбачається, що прийняття законопроекту сприятиме запобіганню поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Ситуація з коронавірусом у Києві

У столиці 17 березня виявили понад 1 тис. нових хворих на COVID-19, 30 людей померли. До лікарень з коронавірусною хворобою госпіталізували 148 пацієнтів.

Учора Кличко заявив, що місто може опинитись у "червоній зоні" епідемічної небезпеки через кілька днів – максимум тиждень, якщо не посилювати карантинні обмеження.

З 20 березня було вирішено запровадити жорсткий карантин через ситуацію з поширенням коронавірусу.

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Автор: Денис Прядко