Співзасновниця Book Box Тетяна Орлик: Читання - це найпопулярніше хобі у світі. А паперові книжки – розваги, які не передбачають спілкування з купою людей

25 серпня в Україні з’явився онлайн-сервіс оренди паперових книг для всіх охочих з безкоштовною доставкою по країні. Такий собі «Netflix для книжок». Про культуру читання та деталі роботи нового проекту компанії Book Box в інтерв’ю УНІАН розповіла його співзасновниця Тетяна Орлик.

Ваш сервіс оренди книжок існує шість років, але до цього ви працювали як бібліотека для компаній-партнерів. З вами читали співробітники Philips, RedBull та інші. Чому вирішали перейти з формату, книги - в офіси, до формату, книги – для всіх охочих українців?

З нашими компаніями продовжуємо працювати. Але в «ДНК» Book Box завжди було закладене розуміння, що тільки з компаніями працюємо тимчасово. Це була одна зі стадій роботи, хороший спосіб познайомитися з читачами, мати досить лояльну аудиторію. Але ми завжди збиралися виходити на всеукраїнський ринок.

Ми запустили проект сучасної бібліотеки для всіх 25 серпня, це був вівторок, вдалий день по буддистському календарю. Знаю це, бо в цей день вийшла книжка Бориса Акуніна, це наш забобон (посміхається).

Розкажіть про принцип сервісу, як він працює?

Придбавши абонемент за ціною, фактично, однієї книжки, людина отримує доступ до тисяч паперових книжок. Можна обирати та замовляти будь-які книжки на нашому сайті bookbox.ua, доставляємо Новою поштою по всій Україні. Доставка та повернення до нас безкоштовне для читача. Одночасно можна читати дві книжки, але обмінювати їх хоч щодня. Причому, обмінювати можна по одній. Тобто, одну книжку прочитали та здали, а інша у вас ще на руках - можете замовити третю. Ви вільні самі розпоряджатися книгообігом книжок.

В останній день дії поточного абонемента його буде автоматично подовжено ще на місяць. Але скасувати подовження можна в будь-який момент. Тільки впевніться, що повернули книжки, щоб ми не рахували їх «заручниками» і не розшукували.

Як ви на цьому заробляєте, враховуючи безкоштовну доставку?

Зараз ми тільки тестуємо цю модель. Весь перший місяць будемо аналізувати, наскільки ідея з безкоштовними доставками себе виправдовує. Будемо дивитися на результати і думати, що в моделі залишаємо, а що змінюємо. Взагалі в підприємництві нині багато говорять про гнучкий підхід. Щоб замість розробки громіздкого бізнес-плану на тридцять сторінок, якомога швидше тестувати ідею. Правда, у нас сталася оказія з «якомога швидше» (посміхається). Адже цей продукт розробляли рік, за роботою сервісу стоять досить складні системи.

Тобто, можливо, наступний місяць безкоштовної доставки вже не буде?

Щодо доставки не знаю, але сто відсотків зростатиме ціна на абонемент. Нинішня ціна (299 гривень на місяць, - УНІАН) є винагородою для перших читачів. Хотілося віддячити людям, які приєдналися першими.

Скільки абонементів вже було придбано?

Днями було близько двохсот.

Які книги поки мають попит?

Нам самим було це цікаво, навіть робили ставки та намагалися передбачити поведінку читачів. Наприклад, були припущення, що будуть брати найдорожчі книжки або книжки англійською мовою, тому що не в Києві їх нелегко знайти. А у нас є читачі зі всієї України.

Наразі вибірка ще невелика, але багато читають художні книжки. Певно, тому що зараз ще в багатьох триває відпустка, або люди тільки планують відпочивати та беруть паперові книжки з собою. Замовляли багато про мальовничі куточки України, дитячі книжки. Моя улюблена категорія – різні навички та вміння (вміння виступати, класно писати тощо). Ми підібрали найкращі книжки, які цьому вчать. Зараз спостерігаю бум таких замовлень. Люди обирають собі навички, які хочуть прокачати. Думаю, вплинуло перше вересня.

Звідки берете книги? У вас якісь домовленості з бібліотеками?

Домовленостей з бібліотеками немає. Працюємо з видавництвами, з оптовими торговцями. У нас є свій склад, де зібрано понад десять тисяч книжок. Звідти книжки відправляються до читачів. Книжки у нас є українською, російською, англійською мовами, сильно оновили склад протягом останнього року.

Стараємося, щоб у нас був представлений весь Book Pop. Це книжки, які на слуху. Ті, що спадають на думку людині, яка любить читати. Тут можемо і на себе орієнтуватися, адже також любителі книжок. Звісно, читачі можуть цікавитися книжками, яких в асортименті немає, та порадити їх нам (рекомендаційна форма на сторінці «контакти»). Книжку, яку нам порадили, перевіряємо на відповідність критеріям асортименту. Адже у нас є пріоритети, намагаємося передбачати попит саме серед наших читачів. Якщо книжка відповідає критеріям, додамо.

Якою має бути книжка, щоб відповідати критеріям?

Наші внутрішні критерії формуються з досвіду роботи з компаніями та уявлення про те, які книжки будуть популярними. Наприклад, вийшла нова книжка Пелевіна. Мені здається, в нас вона з'явилася першою в Україні. Бо ми передбачаємо попит на неї. Так само, для нас супер очевидно, що читатимуть книжку «Пиши. Скорочуй». Тому такі книжки замовляємо в багатьох примірниках.

У вас в правилах користування зазначено, що замовник не має права передавати бібліотечні ресурси третім особам. Як контролюєте?

Документ для нас розробляла юридична фірма. Але це, скоріше, специфічна вимога саме для бібліотек. В нашому сервісі ми насправді благословляємо брати книжки для когось, не тільки собі. Можна брати книжки для сім'ї, для партнера, для бабусі. Головне, потім їх повернути.

Також на сайті написано, що книжку можна викупити. Як це працює?

Ця можливість передбачена у випадку якоїсь халепи. Якщо раптом книжка зіпсована, її можна викупити за ціною нижчою за ринкову. Це зроблено, щоб людина не боялася страшних штрафів, якщо розіллє каву на книжку, або якщо дитина книжку помалює чи собака з'їсть. Адже зазвичай у сервісах оренди у випадку халепи платиш ціну у п'ять разів вищу за вартість.

Але поки у нас на сайті немає простого алгоритму викупу, щоб можна було зробити це самостійно. Потрібно індивідуально написати нам, і ми скажемо вартість книжки.

Не думали, що на хвилі коронавірусу, історія з орендованими паперовими книжками може «не злетіти»? Зокрема, через страх заразитися через книгу?

Насправді паперові книжки актуальні, бо люди перенасичені онлайном. Також паперові книжки потрапляють у сектор «розваги» разом із концертами та іншими офлайн подіями, але на відміну від них не передбачають спілкування з купою людей.

Що стосується ймовірності заразитися коронавірусом через книгу, то ще у квітні ми на місяць припиняли роботу, чекаючи більше інформації про вірус (чи залишається на папері, якщо залишається, то як довго, як з цим боротися). Ми пішли в значний збиток, але дбали про наших читачів у компаніях. Зараз у нас кожна книжка після повернення від читача переживає двотижневу ізоляцію, як людина, повернувшись з-за кордону. Також ми їх дезінфікуємо.

Якщо через ці карантинні заходи вам не вистачатиме книг для відправлення, терміни очікування значно зростуть?

Більшість книжок у нас в багатьох примірниках, щоб всі охочі могли їх прочитати. Якщо мова не йде про якісь вінтажні видання. Поки одна книжка повернулася та відлежується, є, скажімо, десять «колежанок» їй на заміну.

Не гарантую, що цей регламент з двотижневою ізоляцією буде таким самим надалі, все залежить від нової інформації щодо коронавірусу. Можливо, скоротимо «карантинний» час для книг. Але поки що застрахувалися. Тим більше, сервіс тільки починає роботу.

Поговоримо більше про читання загалом. Що думаєте про «лагідну пропаганду» читання в сім'ї? Коли дітей не змушують читати, але батьки читають самі та обговорюють книжки... Чи справді це так ефективно, як про це кажуть?

Тільки у лагідну пропаганду й вірю. Коли говоримо про свою мотивацію до якоїсь діяльності, дуже важливо прибрати з себе зобов'язання. Те саме стосується дітей, якщо хочемо долучити їх до читання. Варто якомога частіше повторювати, що читати - це не обов'язок, важливо не нав'язувати. Перетворити це в гру, читати разом всією сім'єю, допомагати дитині. Бо справді читання - це навичка, складний мозковий процес декодування символів. Зрозуміло, що це вимагає від дитини зусиль і неабиякої підтримки з боку батьків.

Кидати чи не кидати читати книги, які не подобаються?

Сто відсотків кидати. З книжками, як з коханням: з одного боку, з будь-яких стосунків можна щось витиснути. Але навіщо це робити, якщо на тебе чекає океан твоїх книжок? Не варто витрачати увагу на таку-сяку книжку, адже їх настільки багато, навіть в асортименті Book Box. Якщо замовив книжку і вона тобі не сподобалася, зі спокійною совістю бери нову. В цьому полягає ідея Book Box.

Бо знаєте, проводячи досить глибинні інтерв'ю із читачами, ми викопали у людей емоцію провини. Люди купують багато книжок, які не читають. Потім ці книжки стоять на полицях німим докором, а люди не можуть братися за інші книжки, адже гроші вже заплачені...

Що думаєте про списки обов’язкових до прочитання книг?

Є різні методи віднайдення нової книжки до прочитання. Наприклад, я сповідую інтуїтивний відбір. Відкриваю книжку, яка чимось зачепила увагу, і з перших сторінок відчуваю, чи подобається мені інтонація книжки. Але іншим людям, справді, комфортніше відштовхуватися від списку. Особливо вони мають рацію, коли читають професійну літературу. Умовно, йдуть за списком «десять кращих книжок з маркетингу». Це також круто.

Чи варто примушувати себе читати класику?

Спочатку важливо запитати себе, що для вас є читання, чому хочете читати? Чи це важлива частина самоідентифікації, чи у вашому уявленні «класна людина читає книжки», чи ваша мама читала? Можливо, внутрішні конфлікти заважають вам читати?

Варто ставити собі питання, щоб більше зрозуміти, навіщо вам це. Цей підхід можна застосувати також до класики. Спитайте себе, навіщо вам читати класику? Бо читати Толстого або Панаса Мирного - це престижно? Або відчуваєте певний рівень досвіду і вас до них тягне? Знайшовши відповіді, зрозумієте, треба чи не треба.

Що б сказали тим, хто вважає бестселери (які насправді люблять мільйони) «несправжньою літературою, попсою»? Бо є така думка.

Якщо книжка стає супер популярною, цікаво зрозуміти, що призвело до цього. Мільйони людей, в моєму уявленні, не можуть помилятися. Це моя думка, яка відбиває значно ширші тенденції. Бо книжка, кіно або музика - це види мистецтва, які працюють з тонким ментальним планом. Нерідко вони набагато років випереджають якісь події у реальному світі, спричиняють тектонічні зсуви у внутрішньому світі людей. Як мінімум, спостерігати за цим цікаво.

Чи є критерії «хорошого читача», чи це умовності?

Кожен обирає для себе, про що він, яка в нього місія, за що він бореться. Ми - це дуже сильно про радість читання, щоб до читання не ставилися, як до насолоди снобізму. Скажімо, я прийшла додому, налила собі келих вина або какао, загорнулася в плед і читаю книжку, бо я інтелектуалка... Ми ж говоримо про радість від читання, про його доступність для кожного. Про те, що треба менше бідкатися та розводити руками, мовляв, українці не читають та щось в такому дусі.

Читання - це найпопулярніше хобі у світі. І хороший читач в моєму уявленні - це той, хто читає з радістю. Байдуже, читає він один абзац на місяць, чи «ковтає» десять книжок за цей час. У кожного свої теми, мірятися можна тільки задоволенням, яке отримуєш.

Хоча, треба визнати, що читання - це навичка, як звичка займатися спортом. На початку може знадобитися час, щоб виробилася звичка до концентрації, фокусу уваги. Можливо, треба буде докласти трошки зусиль. Але потім це буде приносити багато радості.

Як розвивати звичку до читання? Ваші поради нашим читачам.

Деякі ми вже згадували. Насамперед запитати себе, навіщо вам читання, які прочитані книжки вас зачепили, що вам подобається у книжках. Знайдені відповіді допоможуть більш свідомо вибирати наступні книжки, які пасуватимуть саме вам. По-друге, вже сказали про те, що не читати - це також окей.

Далі - виділити час та місце для читання. Ідеально - не ставити цілі прочитаними книжками, не казати собі: «В цьому році прочитаю сто книжок». Радше, поставити собі маленькі цілі. Наприклад, цього тижня щовечора перед сном у ліжку читатиму п'ятнадцять хвилин. Саме так створюються нові звички.

Також класно підв'язати читання під звички, які вже у вас є не один рік. Скажімо, ви щоранку п'єте каву або в обідню перерву виходите на прогулянку. Додайте книжку! Можна собі влаштувати ритуал, наприклад, вечірнього читання. Нарешті, можна поділитися прочитаним. Зараз у світі є тренд на книжкові клуби, такі як в Опри Вінфрі, у Різ Візерспун. В Україні бачу багато мікро книжкових клубів - це додаткова мотивація прочитати книжку або хоча б прогортати та зрозуміти, про що там йдеться.

Ірина Петренко