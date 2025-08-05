Йдеться про період з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року.

За вісім місяців дії спрощеного механізму повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив частину (СЗЧ), до війська повернулося понад 29 тисяч військовослужбовців. Про це заявив директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Завдяки закону та розробленому механізму до війська з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року на службу повернулося понад 29 тисяч бійців, які самовільно залишили частини", - сказав він.

Сухачов також нагадав, що правовий механізм спрощеного повернення на службу надає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення.

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СЗЧ в Україні

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Верховна Рада ухвалила закон, яким до 30 серпня, продовжено дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частини. Згідно закону, під час дії воєнного стану військова служба таких осіб не призупиняється, а для тих, які залишили і не повернулись до моменту припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється з дня, наступного після припинення чи скасування воєнного стану.

Також передбачено, що військовослужбовці, які повернулись, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності порушеного кримінального провадження.

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