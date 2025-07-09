30 квітня в Україні продовжили термін добровільного повернення з СЗЧ.

Деякі військові, які вчинили самовільне залишення частини (СЗЧ), можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону.

"На даний момент військові, які пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року, знову можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою до 30 серпня 2025 року", - поділилася вона.

Нагадаємо, що 30 квітня в Україні продовжили термін добровільного повернення із СЗЧ. Під час дії воєнного стану військова служба таких осіб не призупиняється. Ба більше, після повернення відновлюють усі види забезпечення, включно з грошовим.

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Як повідомляв народний депутат Ярослав Железняк, військовослужбовці, які повернулися із СЗЧ, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності порушеного кримінального провадження.

СЗЧ в Україні - важливі новини

Раніше прессекретарка Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Тетяна Камеристова розповідала, що в разі СЗЧ більше трьох діб військовим необхідно особисто звертатися через застосунок "Армія+" до командира військової частини або начальника установи та отримувати письмову згоду на подальше проходження військової служби в цьому підрозділі.Після цього потрібно подати до прокуратури клопотання про намір повернутися на службу разом із письмовою згодою від командира військової частини або начальника установи.

Начальник штабу 1-ого корпусу Національної гвардії України "Азов" Арсен Дмитрик із позивним "Лемко" говорив про те, що самовільне залишення частини, як правило, свідчить про проблеми саме з командиром, від якого йдуть. За його словами, він особисто не засуджує тих людей, які дезертирували, і ставиться до проблеми "по-філософськи".

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