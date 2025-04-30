На підстав раніше прийнятих рішень, вдалося поновити на військовій службі 20 тис. військовослужбовців, які були в СЗЧ.

Верховна Рада ухвалила закон, яким до 30 серпня, продовжено дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частини (СЗЧ).

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, за ухвалення закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби окремими категоріями військовослужбовців під час дії воєнного стану" (реєстраційний номер 13177) проголосувало 282 нардепи.

"По факту продовжили строк добровільного повернення до 30 серпня 2025 року", - зазначив він.

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Железняк назвав основні положення закону:

під час дії воєнного стану військова служба таких осіб не призупиняється, а для тих, які залишили і не повернулись до моменту припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється з дня, наступного після припинення чи скасування воєнного стану;

термін їхньої відсутності не зараховується до вислуги, впродовж цього періоду виплати, забезпечення та пільги не надаються (це положення додано Комітетом у рішенні до законопроєкту);

продовжується дія механізму добровільного повернення на службу до 30 серпня 2025 року. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України;

військовослужбовці, які повернулись, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності порушеного кримінального провадження;

військовослужбовець якому призупинено військову службу або який під час дії воєнного стану самовільно залишив службу чи дезертував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені законом. На цей час члени його сім’ї також не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, якими вони користувалися як члени сім’ї такої особи.

СЗЧ в Україні

21 листопада в Україні прийняли закон про добровільне повернення на службу. Він стосується тих, хто вперше пішов у СЗЧ чи дезертирував. 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Пізніше в Третій штурмовій сказали, як вирішити проблему СЗЧ в Україні. Там зауважили, що неважко піаритись на питанні встановлення чітких термінів служби, особливо, знаючи, що це наразі неможливо. Там зауважили, що закон про повернення з СЗЧ не зможе вирішити цю проблему.

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