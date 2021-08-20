Сьогодні відбулася репетиція, в ході якої відпрацювали урочисте проходження та продемонстрували окремі елементи показових дій.

У День Незалежності у Києві на Дніпрі відбудеться річковий парад катерів.

Як повідомили в МВС України, сьогодні, 20 серпня, катери Військово-морських сил Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій провели спільні тренування.

Як зазначили у МВС, цьогоріч вперше за роки незалежності України на річці Дніпро поблизу Київського річкового вокзалу відбудеться демонстрація спільних дій сил сектора безпеки і оборони держави.

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Загалом до спільних тренувань залучено майже 100 правоохоронців і військовослужбовців та 20 катерів і суден, які відпрацювали урочисте проходження та продемонстрували окремі елементи запланованих показових дій.

Від Морської охорони Державної прикордонної служби у параді на воді візьмуть участь: 2 катери Safe Boat 27 10 окремого загону оперативного реагування "Дозор" та малий катер Морської охорони UMS-1000.

Від Національної поліції України: 4 багатофункціональні катери TUNA UMS 600, катер 865 CABIN, спеціальний штурмовий катер Spirit 585.

Від Державної служби України з надзвичайних ситуацій: аварійно-рятувальний катер на повітряній подушці "МАРС-700", пожежний катер "UMS-865", самохідне моторне судно "Crownline 270 CR" катер з розмінування "СКР СПРУТ", водолазно-рятувальний катер "Рятувальник 101".

Під час тренувань відбулася показова демонстрація надання допомоги аварійному катеру з десантуванням рятувальної парашутно-десантної групи. Відпрацьована висадка груп спеціального призначення та десанту на узбережжі із залученням швидкісних катерів Willard і БТР-80.

Передбачається, що до заходу також буде залучена морська авіація ВМС, авіація Повітряних сил і армійська авіація Сухопутних військ ЗСУ. Зокрема, відбудеться проліт літаків Су-25, вертольотів Мі-8 і Мі-14ПЧ. Завершиться дійство проходженням буксирів із фонтанування та катерів комунальної аварійно-рятувальної служби, яхт і катерів яхт-клубів Києва.

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Парад до Дня Незалежності: як це буде

У Києві на Хрещатику пройдуть три колони:

Піша - представники всіх сил безпеки та оборони України, кінологічні підрозділи України.

Повітряна - повітряні сили, сухопутні війська, військово-морські сили, Державна прикордонна служба України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, державне підприємство "Антонов".

Механізована - озброєння і військова техніка сил безпеки та оборони України, а також військова техніка країн-партнерів.

Обіцяють, що з Труханового острова додатково запустять артилерійський салют, а в кінці параду буде проліт бойових літаків, спуск сигнальних ракет і дим, пофарбований у кольори державного прапора України.

Автор: Інна Андаліцька