Репетиції параду заплановані ще на 20 та 22 серпня.

Перша репетиція параду з нагоди 30-річчя Незалежності України у центрі Києва завершилася. Такі репетиції пройдуть ще 20 і 22 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, о 15:00 перекрили рух транспорту Хрещатиком та прилеглими вулицями.

При цьому вздовж головної вулиці Києва виставили кордони правоохоронців, які стежили, щоб пішоходи не гуляли по проїжджій частині й на Майдані Незалежності.

Хрещатиком промаршували військові та пройшла колона військової техніки, вона рухалася від станції метро "Льва Толстого".

При цьому на гусениці танків та іншої гусеничної техніки наділи спеціальні гумові накладки, щоб не пошкодити асфальт, адже вага деяких машин досягає 40 тонн.

Крім того, над центром Києва пролетіли літаки бойової та військово-транспортної авіації, серед яких помітили "Мрію", а також вертольоти.

Військова техніка поверталася з репетиції параду до Дня Незалежності в Києві через Поділ. Колона пройшла по вулиці Глибочицькій у напрямку Повітрофлотського проспекту.

Рух автомобілів по всіх прилеглих вулицях до Глибочицької вулиці та Повітрофлотського проспекту перекрили. Перейти дорогу наземними пішохідними переходами не дозволяли й пішоходам, оскільки понад 15 хвилин безперервно рухалася військова техніка.

Як раніше повідомляв УНІАН, жителів і гостей Києва попередили про масштабні перекриття вулиць у центрі столиці через репетицію параду до Дня Незалежності України. Всього заплановано три репетиції-18, 20 і 22 серпня, під час яких з 15:30 до 01:15 заплановано тимчасове обмеження руху транспортних засобів по ряду вулиць міста.

Автор: Дмитро Хилюк