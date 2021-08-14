У День незалежності на Дніпрі в Києві відбудеться річковий парад за участі кораблів Військово-морських сил, прикордонників, поліції і ДСНС.

У Києві на річці Дніпро в районі річкового вокзалу пройшли тренування військово-морських, що візьмуть участь у параді з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Як повідомляє АрміяInform, під час тренувань відбулося проходження малих броньованих артилерійських катерів Військово-Морських Сил ЗСУ із виконанням вправ радіоелектронної боротьби, катерів Державної прикордонної служби України, Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Вперше за роки незалежності на річці Дніпро в районі Київського річкового вокзалу відбудеться демонстрація спільних дій сил сектору безпеки та оборони держави. До тренувань залучено майже 100 чоловік особового складу та близько 20 катерів", - розповів представник командування ВМС ЗСУ капітан 1 рангу Олександр Павловський.

Учасники відпрацювали висадку груп спеціального призначення та десанту на необладнане узбережжя із залученням швидкісних катерів Willard та БТР-80.

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Також відбулася демонстрація надання допомоги аварійному катеру з десантуванням рятувальної парашутно-десантної групи.

Очікується, що до заходу залучатиметься морська авіація ВМС, авіація Повітряних Сил та армійська авіація Сухопутних військ ЗСУ. Зокрема, відбудеться проліт літаків Су-25, вертольотів Мі-8 та Мі-14ПЧ.

Завершиться захід проходженням буксирів із фонтануванням і катерів комунальної аварійно-рятувальної служби, яхт і катерів яхт-клубів Києва.

Як повідомляє Мілітарний, до проходу на річці Дніпро будуть залучені два катери Safe Boat 27 і катер проекту UMS-1000 Морської охорони ДПСУ.

Також участь візьмуть три малих броньованих артилерійських катери ВМС України проекту Гюрза-М ("Бердянськ", "Нікополь", "Коростень"); десантний катер "Сватове", два 11-метрових і два 7-метрових човни Willard.

Заходи до Дня Незалежності України

Президент України Володимир Зеленський презентував заходи до 30-ї річниці Незалежності України.

Зокрема, 24 серпня пройде унікальний військовий парад. "Вперше за 30 років незалежності України заплановані заходи за участі представників і техніки усіх сил сектору безпеки та оборони України та країн-партнерів. На Хрещатику, на Дніпрі, в Одесі, в Чорному морі буде наша гордість – ті, хто готовий захистити Україну на суші, на воді і в повітрі", - наголосив Зеленський.

У центрі Києва в серпні тричі проведуть репетиції військового параду до Дня Незалежності.

Автор: Олександр Топчій