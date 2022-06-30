У місті сьогодні зафіксували +34 градуси тепла, що є абсолютним температурним рекордом у червні за понад 80 років спостережень.

У Львові зафіксовано історичний температурний рекорд.

Про це повідомляє zaxid.net з посиланням на Львівський гідрометцентр.

Зокрема, у місті синоптики сьогодні зафіксували +34 градуси тепла, що є абсолютним температурним рекордом у червні за понад 80 років спостережень.

Попередній рекорд був встановлений 30 червня 1994 року - тоді температура повітря становила 31,6 градусів тепла.

Синоптики зазначили, що загалом такого спекотного червня у Львові не було за весь період спостережень Гідрометцентру.

У Львівському гідрометцентрі попередили, що найближчі кілька днів спека у Львові та області не спадатиме, однак можливі короткочасні грози.

Як повідомляє Львівський гідрометцентр у соцмережі, 1 липня у Львові знову буде спеконтно - 32-34 градусів тепла. В області температура повітря може сягати +36 градусів. У другій половині дня в місті та області можлива гроза. Така спека протримається до кінця тижня.

Як повідомляв УНІАН Погода, у п'ятницю, 1 липня, в Україні буде спекотно. У більшості областей стовпчики термометрів покажуть +27°...+ 30°, а на заході очікується +33°...+36°. Дощі покинуть території країни: практично повсюдно буде ясно і безхмарно, крім західних областей.

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