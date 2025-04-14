Юла був кавалером ордена Богдана Хмельницького III ступеня, командував військовою частиною.

Внаслідок вчорашнього удару по Сумах загинув ексзаступник комбрига 26-ї артилерійської бригади, командир військової частини Юрій Юла.

Про це повідомила Бердичівська районна військова адміністрація. Згідно з повідомленням, йому було 43 роки.

"Війна забирає найкращих. Забирає тих, хто присвятив своє життя служінню та захисту України. …13 квітня, в результаті ракетного удару по місту Суми, отримав несумісні з життям поранення колишній заступник комбрига 26 артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича - полковник Юла Юрій Андрійович", - йдеться у повідомленні.

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У РДА зазначають, що Юла був командиром військової частини А 1476, справжній патріот, професіонал своєї справи. Військовий був кавалером ордену Богдана Хмельницького III ступеня.

Удар по Сумах

Учора в першій половині дня російська армія завдала ракетного удару по середмістю Сум, чим вбили 34 людини, серед них — двоє дітей. Ще 119 людей зазнали поранень.

Росія вдарила вдома балістичними ракетами, одна з яких була з касетним боєприпасом для максимального ураження.

Вчора стало відомо, що внаслідок удару загинула також піаністка Олена Когут.

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