Видання зауважує, що інколи борщ пов'язують з кухнею Росії, але це некоректно.

Якщо тарілка супу, над якою піднімається пар, - це те, що дає вам найвище старомодне відчуття комфорту, знайте, що в цьому у вас багато однодумців. Суп - одна з найстаріших і найбільш універсальних страв у світі. Так стверджує Дженет Кларксон, автор книги "Суп: глобальна історія".

"У кожній культурі є така страва. У неї дуже стародавнє коріння", - сказала вона CNN.

Читайте такожDer Spiegel: В люті морози краще їсти українські вареникиПочинаючи з Бронзової ери, стародавні люди варили в металевих казанках все: від панцирів черепах до бамбуку. Варена їжа дала можливість жити завдяки стабільним врожаям. Трави й інші інгредієнти додавали з міркувань поживності чи медицини. Кларксон зауважує, що кожного разу, коли хтось простягає другу з нежитем тарілку супу, він виконує стародавню традицію.

"Люди в давнину не розділяли їжу й ліки. Гадаю, в кожній країні світу історично так склалося, що деякі супи розглядалися як такі, що зміцнюють здоров'я", - каже кулінар.

Видання CNN склало свій список з 20 найкращих супів у світі. І український борщ в ньому згадується одним з перших - одразу після нігерійського банга і в'єтнамського фо.

"Шматочки ніжного буряка плавають у яскраво-червоному бульйоні супу, який обожнюють в Україні й по всій Східній Європі. Часто приправлений щедрою ложкою сметани, борщ - це не просто буряковий суп. Він має пікантну нотку від квасу - ферментованого бурякового соку, який теж став регіональною особливістю. Хоч цей суп інколи пов'язують з російською кухнею, це твердження надзвичайно спірне", - йдеться в статті.

Читайте такожWashington Post: У Росії пропонують Україні неприйнятний компроміс щодо походження борщуCNN нагадує, що зараз українські шеф-кухарі ведуть кампанію, націлену визнати український борщ частиною світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

Слідом за борщем видання радить скуштувати французьку рибну юшку з часником і прянощами - буйабес. Цей страва стала кулінарною іконою, яку напряму пов'язують з містом Марсель. В список також потрапив португальський суп кальду-верде, а також чобра-ярік, який готують в Алжирі Лівії й Тунісі, перуанський креветковий суп, іспанський гаспачо, арахісовий суп із Західної Африки, американський гамбо, марокканський суп харіра, грузинський харчо і багато інших.

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Переклад: Лесь Димань