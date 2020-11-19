Підрядник не може розпочати роботи через арешт земельної ділянки за запитом правоохоронців, які розслідують справи Майдану.

В Музеї Майдану заявляють, що жодної копійки з коштів, виділених на будівництво меморіального комплексу Героїв Небесної сотні, не вкрадено, але підрядник не може розпочати роботи через арешт земельної ділянки.

Читайте такожДиректор музею Революції гідності розповів, що слідчі вилучили під час обшукуПро це у коментарі УНІАН заявили директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – музей Революції гідності Ігор Пошивайло та його заступниця Оксана Моргун, коментуючи обшуки, які сьогодні повели в музеї правоохоронці.

Пошивайло зазначив, що кошти підряднику на виконання робіт з облаштування меморіального комплексу було перераховано у грудні 2018 року, оскільки в прокуратурі пообіцяли, що до лютого 2019 року слідчі дії на колишній вулиці Інститутській будуть завершені, і можна буде розпочинати будівництво меморіалу, однак на земельну ділянку, на якій заплановано спорудження, знову було накладено арешт.

Своєю чергою заступниця директора музею Оксана Моргун наголосила, що гроші, виділені на будівництво меморіального комплексу, ніхто не розікрав.

«Ми писали генеральному підряднику лист, щоб він прозвітував про кошти. І він нам відзвітував. Там був перелік закуплених матеріалів, в тому числі дерева, що були привезені з Нідерландів і висаджені в Україні, які мали прикрасити територію меморіальної частини музею», – зауважила вона.

Водночас Моргун зазначила, що музей не міг взяти на баланс будматеріали, оскільки в рамках договору підписати акт виконаних робіт міг лише включно з монтажними роботами, тобто, коли відбудеться облаштування території.

Також вона додала, що адміністрація музею регулярно листується з Офісом генерального прокурора і з ДБР з питання закінчення слідчих дій і отримує відповіді, що слідчі дії тривають, а коли завершаться – невідомо.

«Нам дуже дивно, чому вся ця ситуація виникла саме сьогодні, в переддень річниці початку Революції гідності, оскільки ми вже багато місяців звертаємося і в Кабмін, і в Мінкульт, і в Мінфін, що кошти висять, матеріали закуплені, а слідчі дії не проводяться. Ми стукали в усі інституції», – запевнила Моргун.

Також вона нагадала, що за попередньої влади меморіальну частину музею планували відкрити в лютому 2019 року – до 5-ї річниці завершення Революції гідності.

За словами Моргун, тоді саме уряд зобов’язав адміністрацію музею відкрити меморіальний комплекс.

«Кабінет міністрів визначив музей замовником, і це, мабуть, вперше була така практика, коли на музейну установу поклали обов'язки замовника будівництва», – припустила вона.

Говорячи про сьогоднішні обшуки, Моргун розповіла, що було вилучено проектно-кошторисну документацію. Водночас вона зауважила, що не розуміє, навіщо було проводити обшуки, оскільки вся інформація є на порталі ProZorro, і можна перевірити всю документацію.

Також, за словами Моргун, слідчі після обшуків сказали, що протягом 48 годин опрацюють вилучені документи та приймуть рішення подальшого руху цієї справи.

Музей Революції гідності: обшуки

Зранку сьогодні, 19 листопада, у Національному музеї Революції гідності заявили про обшуки. Також про обшуки у себе вдома повідомив директор музею Пошивайло.

У поліції повідомили, що обшуки в музеї Революції гідності проводились в рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем. За даними слідства, наприкінці 2018 року музеєм на рахунок генпідрядника було перераховано авансовий платіж у розмірі більш як 111 млн грн на виконання будівельних робіт, які не виконуються.

«Згідно з актом ревізії, на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об’єкту на березень становив 9 млн 878 тис. 517 грн», – повідомили в поліції.

Правоохоронці заявили, що також виявлено фінансові порушення і в музеї, що призвело до збитків на суму майже 4 млн грн.

Музей Революції гідності: довідка

Відкриття Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні було заплановане на лютий 2019 року.

Будівельні роботи не розпочалися через позицію Генпрокуратури, оскільки 2018 року начальник управління спецрозслідувань ГПУ заявив, що в рамках розслідування справ Майдану на території будівництва необхідно провести додаткові слідчі експерименти щодо розстрілу мітингувальників.

Влітку 2018 року за поданням Генпрокуратури на відведену під будівництво меморіалу ділянку був накладений арешт. Другою чергою має розпочатися спорудження будівлі Музею Майдану.

16 листопада Пошивайло заявив, що проект музею Революції гідності цього року не розробили через брак коштів.

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Автор: Дмитро Хилюк