Компанії показали графік роботи на різдвяно-новорічні свята.

Поштові оператори "Укрпошта" та "Нова пошта" оприлюднили графіки роботи у період різдвяно-новорічних свят. Обидві компанії запланували вихідні на 1 січня.

Як повідомляється на сайті "Укрпошти", 25 і 31 грудня відділення будуть працювати за своїми стандартними графіками, без скорочень. А от на 1 січня запланований вихідний.

Що стосується "Нової пошти", то в компанії повідомили про індивідуальний графік роботи відділень на свята.

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На Різдво та Новий рік більшість наших відділень будуть працювати так:

31 грудня – з 9:00 до 17:00;

1 січня – вихідний;

інші дні – за звичайним графіком.

В компанії зазначили, що деякі відділення матимуть індивідуальний графік. Перевірити точний графік роботи свого відділення можна за посиланням.

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