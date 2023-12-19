Тираж нового поштового блоку становитиме 140 000 примірників.

Напередодні Різдва "Укрпошта" введе в обіг фінальний поштовий блок 2023 року - "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі". Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

"Українські колядки в Києво-Печерській лаврі" - завершальний поштовий випуск 2023 року. Вирішили присвятити його одній з таких подій - річниці проведення Православною Церквою України першої різдвяної літургії в Успенському соборі Києво-Печерської лаври", - йдеться в повідомленні.

Сюжет випуску поєднав іконостас Успенського собору, колоритних колядників з восьмикутною зіркою та традиційний український вертеп. По обидва боки іконостаса - Преподобні Антоній і Феодосій Печерські - засновники Києво-Печерської лаври.

Відео дня

Зазначається, що тираж нового поштового блоку становитиме 140 000 примірників.

Автором блоку, листівки, конверта та штемпеля "Перший день" є заслужений художник України Миколай Кочубей. Його авторству належить торішній різдвяний випуск "Щедрик. Carol of the Bells".

Марки "Укрпошти" - останні новини

1 листопада "Укрпошта" представила марку на честь працівників української залізниці, що продовжують роботу в умовах війни - "Героїчні професії. Залізні люди". Тираж блоку дорівнював 150 000 примірників.

6 грудня, в День Святого Миколая та День Збройних Сил України, поштовий оператор ввів в обіг благодійну поштову марку "Подарунки Святого Миколая".

Вас також можуть зацікавити новини: