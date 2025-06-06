Вони мають піти на створення умов для їхньої адаптації.

В Україні запровадили "підйомну" допомогу для дітей, які повертаються після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій.

Згідно з повідомлення на офіційному сайті Уряду, одноразова допомога складатиме 50 тисяч гривень. Передбачається, що ці гроші допоможуть батькам або іншим законним представникам створити належні умови для реінтеграції і адаптації дитини в Україні.

Для отримання допомоги представник дитини має звернутися до Державної служби у справах дітей. Зазначається, що ці гроші не будуть враховуватись під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій.

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У Мінсоцполітики звертають увагу, що для повернення дитини складається індивідуальний план, який охоплює не лише її шлях додому, але й комплекс потрібних для реінтеграції послуг:

"План заходів включає три пакети допомоги: короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий. Залежно від потреб дитина отримує соціальні, медичні, психологічні, реабілітаційні, юридичні послуги, за відсутності сім’ї - влаштовується в сімейну форму виховання. Необхідну підтримку отримує і родина дитини".

Росія викрадає дітей з України

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт кремлівського правителя Путіна за незаконну депортацію українських дітей.

Україна на міжнародних майданчиках послідовно вимагає репатріації дітей. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що РФ вкрала з України близько 150 тисяч дітей. Уповноважена з прав дитини Дар'я Герасимчук казала про "кілька сотень тисяч".

Під час останніх переговорів у Стамбулі українська делегація офіційно передала російській стороні список дітей, яких та має повернути додому. За словами президента Володимира Зеленського, Москва заперечує лише кількість викрадених дітей, але не сам факт депортації.

Україна активно працює над тим, щоб встановити місцеперебування та повернути всіх дітей, однак це вкрай важко здійснити, оскільки в Росії їм часто змінюють особисті дані та передають їх на усиновлення в чужі родини.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно двопартійна група сенаторів США виступила з ініціативою резолюції, в якій зазначається, що жодна мирна угода з Росією не повинна укладатися доти, доки не буде забезпечене повне повернення всіх українських дітей, насильно вивезених на територію РФ.

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