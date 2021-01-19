У парку "Муромець" у Києві провели заплив моржів. Також традиційно пірнали у крижану воду і у столичному "Гідропарку".

Охочих добровільно пірнути в крижану воду не зупинили ані 15-градусний мороз, ані локдаун.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Сповнених бажання відсвяткувати Водохреща в ополонці цьогоріч було менше, ніж зазвичай. Однак жодна купіль у жодному з українських міст порожньою не залишилась.

Золотий берег Ланжерон і пляж Лозанівка в Одесі офіційно обрали для святкового занурення людей. І одесити масово потягнулися до моря. На пляжі поставили намет для перевдягання і перекусу. За пірнанням слідкували рятувальники та медики.

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У Івано-Франківську сьогодні було –10 градусів на дворі та +4 у воді. Сотні вболівальників підтримували поодиноких сміливців, які вирішили зануритися у крижану воду. Кожен з собою брав шістнадцятикілограмову гирю, яку протягом хвилини повинен був правильно підняти якомога більше разів. Рекорд встановив чоловік, який зміг підняти 59 разів.

У парку "Муромець" у Києві провели заплив "моржів". Також традиційно пірнали у крижану воду і у столичному "Гідропарку".

Купання на Водохреще: що потрібно знати

Щорічно 19 січня відзначається велике церковне свято, присвячене Хрещенню Господньому. Цього дня люди згадують хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Свято Водохрещі відоме своїми цікавими традиціями, головною з яких є купання в річці або озері з освяченою водою.

У ПЦУ заявили, що масові хрещенські купання не є давньою українською традицією, й таким чином не вийде "змити гріхи".

Заступник міністра охорони здоров'я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко наголошував, що одноразове купання у крижаній воді на Водохреща не може загартувати й зміцнити організм, оскільки загартовуватися потрібно систематично, щоденно контактуючи з холодною водою.

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Автор: УНІАН