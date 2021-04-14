За його словами, модель адаптивного карантину працює.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не бачить потреби у тому, щоб запроваджувати сьогодні загальнонаціональний локдаун.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні уряду.

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"Той факт, що окремі області сьогодні з "червоної" зони вийшли до "жовтих" карантинних зон, свідчить, що модель адаптивного карантину працює. Як ми і наголошували, закривати всю країну на локдаун зараз немає ніякого сенсу",- сказав він.

За його словами, результати у боротьбі з поширенням хвороби дають відповідальні дії місцевої влади, яка оперативно відреагувала на спалахи захворювання на місцях.

Карантин в Україні: що відомо

В Україні досі в 12 регіонах діють суворі обмеження. Суворі обмеження залишаються у "червоних" регіонах - це Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

В областях перевищений рівень госпіталізації хворих з коронавірусом: норма становить 60 на 100 тисяч населення. Утім, варто зауважити, що показники зменшуються.

Найбільше перевищена норма у Хмельницькій області: сьогодні - 129,1. Високі показники в "червоних" Чернігівській - 98,8; Житомирській - 97,4; Сумській - 94,4; Миколаївській областях - 94,1, а також в Києві - 93,8.

У "помаранчевій" зоні 10 регіонів - Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська і Черкаська області.

В "жовтій" зоні вже три області: Херсонська, Івано-Франківска та Закарпатська. До слова, останні два регіони вийшли з "червоного" рівня, де перебували півтора місяця.

Коронавірус в Україні: що відомо

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 14 квітня зафіксовано 14 553 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 467 людей, ще 12 384 одужали. Було проведено 134 342 тести.

Станом на 14 квітня 2021 року в Україні від коронавірусу вже щеплено 403 553 особи. До листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 449 960 людей.

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Автор: Леся Лещенко