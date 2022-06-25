Дудл інтерактивний і зображує моменти з життя маленької єврейки, які вона описувала у своєму сумнозвісному "Щоденнику Анни Франк".

Google вшанував пам'ять жертви Голокосту Анни Франк і присвятив новий дудл 75-річчю публікації її мемуарів - "Щоденнику Анни Франк".

В інтерактивному дудлі продемонстровані цитати зі щоденника Франк, яка після приходу Адольфа Гітлера до влади була відправлена в концтабори і померла там від тифу. У цитатах можна прочитати про те, що пережила вона, її друзі і сім'я, які понад два роки ховалися від нацистів.

Дудли були запущені в більш ніж 25 країнах, включаючи Німеччину, США, Великобританію й Україну.

Також Google опублікував статистику Google Trends, що демонструє тенденції пошуку Анни Франк по всьому світу, щоб показати зацікавленість користувачів цією темою. Як виявилося, "Анна Франк" є однією з 60 провідних пошукових тем, пов'язаних з єврейською культурою, а "будинок в Амстердамі, в якому дівчинка разом з сім'єю ховалася від нацистів", "гуглиться" частіше, ніж музей Ван Гога, також розташований в столиці Нідерландів.

Зазначається, що дудли були створені арт-директором Google Doodle Токою Майєр. До створення проекту долучилися і представники Фонду Anne Frank Fonds Basel Ів Кугельманн та Барбара Елдрідж.

— Google India (@GoogleIndia) June 25, 2022

Довідка УНІАН. "Щоденник Анни Франк" став одним з найбільш читаних науково-популярних творів в історії. Мемуари єврейської дівчинки, перекладені більш ніж на 80 мов, сьогодні є незамінним посібником в школах.

Сім'я Анни Франк була знайдена і заарештована 4 серпня 1944 року. Дівчинку з батьками відправили в центр ув'язнення нацистською секретною службою, де вони були змушені виконувати примусові роботи. Пізніше їх депортували до концентраційного табору Освенцим у Польщі. Там вони жили в дуже обмеженому просторі і в антисанітарних умовах.

Через кілька місяців Анну і Марго Франк відправили в концтабір Берген-Бельзен в Німеччині. Крім жорстоких навмисних вбивств ув'язнених нацистськими військами, в цих місцях швидко поширювалися смертельні хвороби.

Анні Франк було всього 15 років, коли вона померла від тифу.

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