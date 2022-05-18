Експорт обладнання телекомунікаційних мереж з Китаю знизився на 98%.

Китай вдвічі скоротив експорт технологій до Російської Федерації після введення санкцій урядом США. Міністр торгівлі США Джина Раймондо вважає, що Пекін насторожений щодо порушення торгових заборон.

Про це пише The Washington Post.

Так, обсяги постачання ноутбуків з Китаю в Росію в березні впали на 40% в порівнянні з попереднім місяцем, а експорт смартфонів впав на дві третини. Крім того, експорт обладнання телекомунікаційних мереж з Китаю знизився на 98%.

Досі Пекін офіційно не спростував, але і не підтвердив намір допомогти Росії обійти західні санкції. У свою чергу США можуть накласти обмеження на продаж технологій китайським компаніям.

Як раніше повідомляв УНІАН, Державні нафтопереробні компанії Китаю уникають нових контрактів з Росією на переробку сировини. Однак умови за вже чинними договорами вони збираються виконувати.

17 березня Національний банк України звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay і UnionPay International із закликом вийти з платіжного ринку РФ. Зокрема НБУ закликав припинити обслуговування всіх операцій з платіжними картками China UnionPay і UnionPay International як на території РФ, так і випущених банками з РФ за її межами.

У свою чергу США пригрозили Китаю масштабними санкціями експортним контролем. У Вашингтоні побачили ознаки того, що Народно-визвольною армія Китаю підтримує Збройні Сили Російської Федерації.

При цьому Київ запропонував Пекіну виступити одним з гарантів безпека.

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