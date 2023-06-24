Смартфон отримає передовий процесор Snapdragon 8 Gen 2 і збереже знайомий дизайн. Презентація відбудеться вже 29 червня.

Компанія Asus випустить продовження популярного компактного міні-флагмана Zenfone 29 червня. Ми вже знаємо його основні характеристики і те, як він буде виглядати.

Вже відомо, що Zenfone 10 буде схожий на свого попередника і збереже звичні характеристики екрана: 5,9-дюймовий AMOLED-дисплей з підтримкою Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц. Звичайно, це не 5,4-дюймовий iPhone mini, але 5,9 дюйма для Android-смартфона в 2023 році – велика рідкість.

Ця модель стане найкомпактнішою на базі передового процесора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, але у неї будуть і інші важливі особливості. Наприклад, поряд із захистом від пилу і вологи за стандартом IP68 в Zenfone 10 буде стандартний роз'єм для навушників – той самий, від якого майже всі флагмани позбулися кілька років тому.

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Також інсайдери дізналися, що основна камера Zenfone 10 отримає 200-мегапіксельний сенсор від Samsung і надширококутний на 8 Мп. Фронталка буде розташована в отворі в екрані, а її дозвіл складе 32 Мп.

З інших особливостей Zenfone 10 згадується батарейка на 5 000 мАг, 8/16 ГБ оперативної пам'яті і 256/512 ГБ внутрішнього накопичувача. порт USB-C і сканер відбитка пальця на екрані. Телефон обрамлений в металевий каркас, але задня панель зроблена з пластику.

Як видно на рендерах, гаджет отримає п'ять варіантів кольорів: чорний, сірий, зелений, червоний і біло-сріблястий. Вартість Asus Zenfone 10 очікується на рівні 749 доларів (~27 000 грн).

Кількома місяцями раніше ASUS представила геймерські ROG Phone 7 – найбільш наворочені смартфони на сьогодні. Оглядачі кажуть, що це один з найкращих автономних смартфонів, який доступний на ринку.

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