Вартість Zenfone 9 в Європі починається від 799 євро (близько 29 999 грн) за версію 8+128 ГБ.

Компанія Asus презентувала Zenfone 9 – один з найбільш компактних флагманів на ринку. У новинки екран з діагоналлю 5,9 дюйма, а за продуктивність відповідає топовий Snapdragon 8+ Gen 1.

Серед інших особливостей – вологозахист за стандартом IP68 і шестиосьова стабілізація на основній камері, покликана зробити знімання максимально плавним.

Технічні характеристики Zenfone 9

Габарити: 146,5×68,1×9,1 мм, 169 г;

Дисплей: 5,9", AMOLED-матриця, 2400×1080, 120 Гц;

Процесор: Snapdragon 8 + Gen 1;

Пам'ять: ОЗУ – до 16 ГБ (LPDDR5). ПЗУ – до 256 ГБ (UFS 3.1);

Батарея: 4300 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 30 Вт;

ОС: Android 12.

На тильній частині смартфона розташувався блок з двома камерами: Головна на 50 Мп з підтримкою запису відео в 8K і ширококутна на 12 Мп. Селфі-камера на 12 Мп, як і сканер пальця, врізана в лівий верхній кут.

Вартість Zenfone 9 в Європі починається від 799 євро (близько 29 999 грн) за версію 8+128 ГБ. Будуть версії на 8+256 і 16 + 256 ГБ пам'яті, але цінник озвучили тільки на стандартну модель.

Раніше компанія Xiaomi початку продажу нового недорогого смартфона Redmi 10A Sport. Це покращена версія хітового Redmi 10A, випущеного у березні цього року.

Також на ринку були представлено "вбивці" Apple Watch від Realme з функцією дзвінків за 44 долари. Користувачам будуть доступні більше сотні циферблатів й автономність до семи днів.

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