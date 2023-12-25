У смартфона міцний корпус і максимальний захист, також його можна використовувати як повербанк.

Компанія Oukitel представила унікальний смартфон з акумулятором ємністю 22 000 мАг, максимальним захистом і камерою нічного бачення. Цей потужний апарат навіть працює як повербанк, видаючи 18 Вт для зарядки інших гаджетів.

Називається пристрій Oukitel Wp33 Pro. Як запевняють виробник, він здатний працювати в режимі очікування до 1.5 місяця, а при активному використанні заряду вистачить на тиждень, пише Gizmochina.

Смартфон отримав міцний корпус, захищений за армійським стандартом MIL-STD-810H – він не боїться падіння з великої висоти і попадання у воду, водночас посилені кути дозволяють витримувати найсуворіші умови. Захист екрана забезпечує загартоване скло Gorilla Glass.

Телефон працює на чіпі MediaTek Dimensity 6100+, має 8 ГБайт оперативної і 256 ГБайт флеш-пам'яті. Діагональ дисплея становить 6,79 дюйма, а робити фотографії можна за допомогою основної камери на 64 Мп і камери для нічних зйомок на 20 мегапікселів. Ще одна особливість смартфона – дуже гучний динамік (5 Вт і 136 дБ).

Само собою, це далеко не найкомфортніший у використанні смартфон хоча б через вагу. Важить цей гігант пів кіло – тягати його з собою в кишені буде важко. І все це в масивному корпусі товщиною 27,2 мм. На Amazon та інших онлайн-майданчиках він з'явиться 8 січня, ціна новинки – 240 доларів.

Нагадаємо, бюджетний смартфон Google обійшов iPhone 15 та інші флагмани в "сліпому" тесті камер. За словами оглядачів, це ідеальний смартфон типу "наведи і знімай". У США він коштує 499 доларів.

А вже наступного місяця відбудеться презентація, мабуть, головної Android-лінійки 2024 року – Samsung Galaxy S24. Незважаючи на низку поліпшень, зокрема супутниковий зв'язок, всі три моделі коштуватимуть стільки ж, скільки і Galaxy S23.

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