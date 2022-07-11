Голова Держспецзв’язку рекомендує користуватись месенджерами з відкритим кодом.

Журналісти підняли питання безпеки зв’язку в Україні, зокрема щодо прослуховування телефонів та стеженням в месенджерах російськими військовими.

Про це в ефірі програми "Сніданок з 1+1" розповів голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

"Якщо ми говоримо, чи прослуховують нас російські військові так, як прослуховуємо їх ми – то точно ні, бо вони не мають доступу до мереж наших операторів. Це все передається в зашифрованому вигляді. Прослуховувати телефонні розмови можна тільки легально і тільки спецслужбами при виконанні своїх завдань", - розповів Щиголь.

Щодо користування месенджерів, голова Держспецзв’язку рекомендує користуватись месенджерами з відкритим кодом, де професіонали можуть протестувати та перевірити, куди направляються ваші дані. Щиголь порадив такі месенджери, як Signal та Briar.

Зі свого боку, він також попросив українців утримуватись розмов телефоном про місця розташування Збройних сил та виконання їхніх завдань, а у тих, чиї діти та знайомі служать у ЗСУ – не розпитувати про їх місцезнаходження.

"Не обов’язково вас можуть прослуховувати, а десь поряд може знаходитись людина, яка, на жаль, може бути агентом російських спецслужб", - додав він.

Жителям тимчасово окупованих територій Щиголь радить ніяк не розповсюджувати інформацію, яка може бути корисною ворогу, навіть через інтернет.

Також координатор проекту UNITED24 Ярослава Гресь розповіла, як звичайні українці можуть "донатити" свої дрони. За її словами, це можна робити як і знаходячись в Євросоюзі та інших країнах, так і в Україні.

"Є два варіанти, як можна долучитися. Перший це пожертва коштів через платформу UNITED24, це можна зробити в різних валютах та через різні способи оплати. Другий – це "задонатити" свій дрон для ЗСУ. Можна відправити дрон у хаб до США або Польщі, якщо ви знаходитесь в іншій країні. А в Україні ви можете принести свій дрон у будь-яке відділення "Нової пошти", сказати секретний пароль "Це дрон для армії дронів", оператор сам оформить замовлення і відправить його команді "Армії дронів", - зазначила Ярослава.

Аби "донат" був максимально корисним для армії, українців просять ознайомитись з характеристиками дронів, які необхідні нашим військовим.

Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованій Херсонщині окупанти відключили відеохостинг Youtube, а також соцмережу Instagram і месенджер Viber.