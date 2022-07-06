У РФ Instagram і Youtube визнані "екстремістськими".

На тимчасово окупованій Херсонщині рашисти намагаються "відрізати" людей від цивілізації і правдивої інформації. Окупанти відключили відеохостинг Youtube, а також соцмережу Instagram і месенджер Viber.

Про блокування відеохостингу та соцмережі оголосила незаконна самопроголошена влада Херсонщини, а блокування месенджера в коментарі для Liga.net підтвердили представники Viber.

Прес-секретар так званої "військово-цивільної адміністрації" Херсонської області заявив, що Youtube і Instagram там відключили через те, що цей відеосервіс з соціальною мережею належать корпорації Meta. Її у РФ визнали "екстремістською". Країна-агресор прагне ізолювати своїх громадян від правди, а гауляйтери на тимчасово окупованих територіях сліпо слідують планам Путіна.

Крім цього, 5 липня в соцмережах з'явилася інформація про те, що на Херсонщині окупанти заблокували Viber. Місцевий житель розповів, що не може користуватися месенджером. Незабаром інформацію підтвердили в прес-службі Viber.

"Сьогодні ми дізналися, що Viber заблокований самопроголошеною владою тимчасово окупованої Херсонської області. Цей крок відрізає сотні тисяч українців від спілкування з сім'ями, від джерел правдивої інформації в каналах державних установ та українських ЗМІ і від доступу до критичних сервісів, наприклад, банківських", – заявили представники компанію виданню Liga.net.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в окупованому Херсоні показали "пекельні" ціни в магазинах.

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