Голова МВС попередила, що розмови, які ведуться через звичайні телекомунікаційні мережі, "в принципі не захищені від прослуховування".

Німецьких чиновників і політиків попередили про ризики прослуховування російськими спецслужбами і небезпеку несанкціонованого витоку даних, особливо в урядовому кварталі Берліна.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, звинувативши Москву в "гібридній війні", пише DW.

"Ми захищаємо себе й діємо. Саме тому ми вислали з російського посольства в Берліні 40 осіб, які, за нашими оцінками, можуть належати до російських спецслужб. Ми дуже уважно стежимо за тим, які засоби розвідки використовує російський уряд. Ми дуже пильні і захищаємо себе. І ми вживаємо заходів", - сказала вона.

За її словами, МВС Німеччини стоїть на сторожі "безпеки і миру в Німеччині", охороняючи її від "російського шпигунства, від спроб втручання, від брехні і військової пропаганди".

Разом із тим Фезер попередила, що розмови, які ведуться через звичайні телекомунікаційні мережі, "в принципі не захищені від прослуховування". "Іноземні спецслужби докладають значних зусиль для перехоплення і прослуховування телекомунікаційних з'єднань", - сказала вона.

Як писала газета Bild, на даху посольства Росії в Німеччині встановлена широкосмугова дипольна антена, яка може використовуватися для збору розвідувальної інформації. За нею вже кілька років ведеться спостереження. Члени Бундестагу з комітетів, що мають відношення до безпеки, через неї перемістилися в іншу будівлю.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня Німеччина оголосила персонами нон грата 40 російських дипломатів. "Вони щодня працювали проти нашої свободи і проти згуртованості нашого суспільства тут, в Німеччині. Ваша робота становить загрозу для тих, хто шукає у нас притулку. Більше ми цього не будемо терпіти", - заявила голова МЗС Анналена Бербок.

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