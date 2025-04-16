Хакери зламали найбільший в інтернеті форум, який звинувачують у пропаганді нацизму

За даними хакерів, серед модераторів 4chan були члени уряду США, а Росія була визнана "країною ботів".

У вівторок, 15 квітня, хакери зламали одіозний форум 4chan, анонімний іміджборд, на якому зародилися меми на кшталт Pepe The Frog, Soyjak, рейдж-коміксів, а також який неодноразово звинувачували в тероризмі та пропаганді нацизму.

Відповідальність за злам взяла на себе група Soyjak.party. На головній сайту було розміщено напис: "SOYJAK.PARTY WON".

У мережу витекли скріншоти внутрішньої панелі модераторів, вихідний код сайту, шаблони банів, список "джаніторів" (користувачів з обмеженими модераторськими правами) і повні дані адміністрації, включно з IP і поштою (нагадаємо, форум анонімний).

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За словами одного з джаніторів, з яким зв'язався TechCrunch, усі матеріали мають справжній вигляд: "У мене немає причин думати, що це фейк".

Він зазначив, що витік набагато серйозніший за попередні: "Ми давно розуміли, що бути розкритим - це питання часу. Але цього разу зломщик, схоже, реально отримав контроль над системою, а не просто злив пару файлів".

У мережі вже починає розходитися інформація, що в злитій базі даних модераторів знайшли електронні пошти з індексами .gov і .edu, що може вказувати на причетність уряду США до 4chan.

Крім того, у файлах форуму виявили карту, на якій вказані "країни ботів", держави, з яких йде найбільший бот-трафік. Серед них Росія, Білорусь, вся Азія, практично вся Африка і ще кілька десятків країн.

Форум 4chan давно перетворився на епіцентр радикальних рухів і родовище контенту, який розлітається мережею: від безневинних мемів до ідеології, що надихає теракти. Там зародився QAnon, там писали свої маніфести стрільці з Крайстчерча і Баффало, а також, за деякими даними, там було організовано штурм Капітолія 2021 року.

Раніше ми розповідали, що в TikTok з'явилася небезпечна "ритуальна" гра, що ламає психіку підлітків. Діти входять у транс і потім страждають на галюцинації.

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