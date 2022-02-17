Nubia Red Magic 7 Pro виявився по ряду параметрів унікальним пристроєм.

У Китаї представили нове покоління ігрових мобільників Nubia Red Magic.

Модель Red Magic 7 Pro примітна наявністю додаткового чіпа, "невидимою" фронталкою та підтримкою швидкої зарядки 135 Вт. Базовий Red Magic 7 позбавлений деяких фішок старшої версії, але начинка у нього теж топова.

Red Magic 7 Pro

Новинці дістався 6,8‑дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю Full HD+ і частотою 120 Гц. Вона охоплює 100% колірної гами DCI-P3 і підтримує 10-бітний колір. Тач-сенсор – 960 Гц. А ще тут є підекранний сканер пальця та напівпрозорий корпус в одному з кольорів, через який можна побачити роботу кулера з RGB-підсвічуванням.

Окрім основного Snapdragon 8 Gen 1, "прошка" містить другий чіп Red Core 1. Виділений процесор, як пояснили в компанії, потрібен для мінімізації відгуку сенсора на торкання до мілісекундного діапазону. Також геймери оцінять тригери, розташовані на одній з граней.

Попри те, що потужність зарядки становить 135 Вт, на комплект розщедрилися та поклали в коробку 165-ватний адаптер живлення. На повну зарядку акумуляторної батареї смартфона йде всього лише 15 хвилин. На камерах компанія не стала загострювати увагу – тут досить простий набір: 64, 8 і 2 Мп.

Red Magic 7

Показали і базовий Red Magic 7. Він відрізняється від старшої моделі батареєю на 4500 мАг і 120-ватною зарядкою. Також змінили блок камер на тильній стороні: у старшої моделі він квадратний, а у молодшої – прямокутний. Чіп Red Core 1 теж не завезли. Проте в комплекті точно такий же блок живлення на 165 Вт. Інші технічні характеристики ідентичні.

Обидва смартфони оснащені швидкісним ОЗУ стандарту LPDDR5, стереодинаміками, USB-C, 3.5-мм аудіороз'ємом для навушників, Wi-Fi 6, і модулем NFC для безконтактних платежів. З коробки вони працюють на Android 12 з фірмовою оболонкою RedMagic OS 5.0.

Ціни та доступність

Базовий Red Magic 7 надійде в продаж до кінця тижня, Pro-версія опиниться на полицях магазинів в кінці березня. Поки тільки в Китаї, але напевно з часом смартфони доберуться і до нашого ритейлу.

Red Magic 7 Pro

12 + 256 ГБ — 5299 юанів (23 499 грн)

16 + 256 ГБ — 5699 юанів (25 299 грн)

18 + 512 ГБ — 6499 юанів (28 199 грн)

18 + 1 ТБ — 7499 юанів (33 299 грн)

Red Magic 7

12 + 128 ГБ — 4799 юанів (21 299 грн)

12 + 256 ГБ — 5199 юанів (23 199 грн)

16 + 256 ГБ — 5599 юанів (24 899)

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