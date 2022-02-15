При цьому на комплект розщедряться та покладуть 165-ватний адаптер живлення.

Цього тижня відбудеться презентація нового покоління ігрових мобільників Nubia Red Magic. Виробник всіляко намагається підігріти інтерес до новинок за допомогою тизерів, що розкривають головні "фішки" смартфона.

Окрім базової версії, в це сімейство увійде дорожча модифікація Red Magic 7 Pro, яка першою на ринку смартфонів охазяйнується підтримкою швидкої зарядки потужністю 135 Вт – батарея на 5000 мАг буде набирати 100% всього за 15 хвилин.

Очікується, що новинка отримає надпотужний процесор Snapdragon 8 Gen 1 із активною системою охолодження. Судячи з одного з тизерів, апарат також отримає напівпрозору задню кришку, тому можна побачити роботу кулера з RGB-підсвічуванням.

Серед інших характеристик згадується 6,8-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 165 Гц.

Базовий Red Magic 7 відрізняється батареєю на 4500 мАг та 120-ватною зарядкою. Також зміни торкнуться блоку камер на тильній стороні: у старшої моделі він квадратний, тоді як у молодшої – прямокутний. При цьому обидва смартфони оснащені швидкісною оперативною пам'яттю стандарту LPDDR5 та накопичувачем UFS 3.1.

Ціни, терміни поставок та інші подробиці поки не відомі. Їх озвучать під час офіційної презентації, запланованої на 17 лютого.

Раніше УНІАН вже писав, що новий ігровий флагман Lenovo отримає унікальну особливість. Legion Y90 стане першим у світі смартфоном з двома вентиляторами в системі охолодження.

Паралельно Motorola готує перший смартфон з 200-мегапіксельною камерою. Прем'єра новинки очікується влітку.

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