Названо найкращі смартфони на початку 2025 року за співвідношенням 'ціна-якість'

У бюджетній категорії лідером виявився Redmi 14R, а добірку флагманів очолює фотофлагман Oppo.

Автори бенчмарка AnTuTu оновили рейтинг найбільш економічно ефективних смартфонів на Android. Фахівці проаналізували моделі різних цінових категорій – саме вони пропонують найкраще співвідношення ціни та продуктивності на початку 2025 року.

0-135 доларів (до 5700 грн)

У найдешевшій категорії лідерами виявилися Nubia Mavericks, vivo Y200t і Redmi 14R 5G. Це ультрабюджетні моделі, які пропонує все необхідне для найвимогливіших користувачів.

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Порівняно з конкурентами, потужність Nubia Mavericks значно вища, а тому він посідає перше місце у своєму ціновому діапазоні.

135-270 доларів (до 11 000 грн)

Смартфон OnePlus Ace 3V у конфігурації 12+256 ГБ і з процесором Snapdragon 7+ Gen 3 лідирує в рейтингу бюджетних смартфонів. Водночас підтримка швидкої зарядки 100 Вт і 120-герцовий AMOLED-екран також буде плюсом для деяких користувачів.

На другому місці iQOO Neo9 на базі Snapdragon 8 Gen2, Xiaomi Redmi Turbo 3 з Snapdragon 8s Gen3 замикає трійку.

270-410 доларів (до 17 000 грн)

Лідер цього цінового діапазону – новенький Realme Neo 7, побудований на базі 8-ядерного процесора MediaTek Dimensity 9300+. Також у нього є при собі акумулятор ємністю цілих 7 000 мАг і максимальний захист від води.

Відразу за ним йде iQOO Neo9S Pro. З погляду рентабельності iQOO Z9 Turbo+ також надзвичайно конкурентоспроможний.

410-550 доларів (до 23 000 грн)

У сегменті дорожчих девайсів лідирує iQOO Neo10 Pro в конфігурації 12+256 ГБ. Це флагман нового покоління, побудований на Dimensity 9400.

Сходинкою нижче розмістився OnePlus Ace 5 Pro – найдешевший у світі Android-смартфон на Snapdragon 8 Elite. Замикає трійку Realme GT7 Pro.

550 доларів і дорожче (23 000 грн і дорожче)

Найвигідніший для придбання флагман продає Oppo: просунуті фотоможливості Find X8 поєднуються з найтоповішою на цей момент начинкою (8-ядерний процесор Dimensity 9400, акумулятор на 5630 мАг, пило-вологозахист за стандартом IP69).

Далі йдуть OnePlus 13 і vivo X200. За продуктивність першого відповідає Snapdragon 8 Elite тоді як vivo оснащується все тим же Dimensity 9400.

Свіже опитування показало, які Android-смартфони найбільше влаштовують користувачів і можуть називатися народними. У десятці лідерів, крім інших, можна побачити складні моделі і торішні флагмани.

Раніше найпопулярніший техноблогер у світі, MKBHD, назвав 10 найкращих смартфонів 2024 року. Переможців обирали в різних номінаціях, включно з найкращим дизайном, камерою і "ціною-якістю". Samsung Galaxy S24 Ultra переміг у головній номінації.

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