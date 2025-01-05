За результатами опитування безумовними лідерами стали "суперфлагмани" Huawei.

Команда бенчмарка AnTuTu продовжує підбивати підсумки року. Цього разу в списку Android-телефони з найбільшим рівнем задоволеності. Тобто, наскільки власник такого девайса задоволений ним і хоче користуватися далі.

Важливо враховувати, що рейтинг складається на основі відгуків китайських користувачів, тому в ньому є пристрої, представлені офіційно тільки на місцевому ринку. Ось десятка найкращих смартфонів 2024 року за оцінками їхніх власників:

Huawei Mate 70 Pro+ (99,99%);

Huawei nova 12 Ultra (99,99%);

Honor Magic6 Ultimate Edition (98,26%);

Huawei Pura 70 Pro (97,27%);

Oppo Find N3 (95,33%)

OPPO Find X7 Ultra (94,84%);

Xiaomi 15 (94,79%);

Redmi Note 14 Pro+ (95,48%);

Samsung Galaxy S24+ (94,35%).

Samsung Galaxy Z Fold5 (94,17%).

За результатами опитування безумовними лідерами стали "суперфлагмани" Huawei. Обидві моделі роблять акцент на дизайні та фотоможливостях, а також підтримують супутниковий зв'язок і генеративні функції ШІ.

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У десятці лідерів, крім інших, можна побачити складані Oppo Find N3 і Galaxy Z Fold5, виконані в популярному форм-факторі "смартфон-книжка". Незважаючи на вихід Z Fold 6, п'ята версія "Гелаксі" досі залишається в фавориті у користувачів.

Раніше найпопулярніший техноблогер у світі, MKBHD, назвав 10 найкращих смартфонів 2024 року. Переможців обирали в різних номінаціях, включно з найкращим дизайном, камерою та "ціною-якістю". Samsung Galaxy S24 Ultra переміг у головній номінації.

Як УНІАН уже писав, у 2025 році на ринку почнуть з'являтися смартфони з акумулятором 8000 мАг. Також є інформація, що 2025-й стане роком відродження компактних смартфонів.

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