Як виявилося, рівних Redmi Turbo 3 і OnePlus Ace 3 Pro у своїх цінових категоріях немає.

Розробники тесту AnTuTu, який останніми роками слугує "мірилом" продуктивності смартфонів, опублікували рейтинги Android-пристроїв за співвідношенням ціни та продуктивності станом на вересень 2024 року.

Усі смартфони розділили на 5 категорій: до 999 юанів (до 140 доларів), до 1999 юанів (~280 доларів), до 2999 юанів (~420 доларів), до 3999 юанів (~560 доларів) і 3999 юанів та вище. Для опитування враховувалися роздрібні ціни в Китаї і потужність за середнім балом у тесті AnTuTu.

У найдешевшій категорії, до 999 юанів, лідерами виявилися ZTE Voyage (Yuanhang), Wiko Hi Enjoy 60s і iQOO Z9x.

Далі йде топ смартфонів, які в Китаї продаються за ціною від 143 до 280 доларів. Десятку очолив Redmi Turbo 3. Відразу за ним – Realme GT Neo 6. На третьому місці опинився колишній лідер Redmi K70E.

У середньобюджетній категорії на першому місці стоїть новенький iQOO Z9 Turbo+, який за начинкою перевершує низку іменитих флагманів. Колишній лідер, Redmi K70 Extreme Edition, опустився на друге місце. Третє місце за iQOO Neo 9.

У рейтингу субфлагманів лідирує OnePlus Ace 3 Pro. Його називають першим у світі неігровим смартфоном з акумулятором 5500 мАг. На другому місці – Realme GT5 Pro. Далі – iQOO Neo9 Pro.

Добірку флагманів (ціна вище 560 доларів) очолює лінійка Red Magic. Перше і друге місця посідають Red Magic 9 Pro і Red Magic 9S Pro, а третє місце дісталося Red Magic 9 Pro+.

Як повідомляв УНІАН, піратству на Android, найімовірніше, прийшов кінець. Нова уліліта блокує платні додатки, якщо вони були встановлені не з Play Market. Блокування можна тимчасово уникнути, не оновлюючи ОС. Але цей крок загрожує вразливістю системи.

А поки що ми чекаємо на жовтневу презентацію Apple. Вона відбудеться в "найближчі тижні". Головною темою івенту стануть перші комп'ютери Mac на чипсетах M4, також мають оновити базовий iPad і iPad Mini.

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