Пристрій оцінили в 99 доларів, тоді як конкуренти продаються за ціною ~300 доларів.

Компанія TP-Link випустила Archer BE3600 – маршрутизатор із підтримкою Wi-Fi 7 вартістю всього 99 доларів. Портал The Verge зазначає, що він є найдешевшим з усіх, що доступні на глобальному ринку відтоді, як минулого року почали з'являтися перші роутери з підтримкою нового стандарту.

Для порівняння, зараз нижня межа для роутерів Wi-Fi 7 зазвичай становить близько $300. Само собою, низька вартість означає і деякі компроміси, з якими доведеться миритися покупцеві такого роутера.

Зокрема, у роутера, як у його дорожчих побратимів, немає підтримки 6 ГГц – тільки 2,4 ГГц і 5 ГГц. Це негативно позначається на швидкості. Archer BE3600 здатний видавати до 2882 Мбіт/с у діапазоні 5 ГГц і 688 Мбіт/с у діапазоні 2,4 ГГц.

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Пристрій також обмежений у можливостях підключення. Наприклад, у дорожчих моделей із Wi-Fi 7 є два порти Ethernet 10 Гбіт/с і чотири 2,5 Гбіт/с. У Archer BE3600 є тільки один 2,5 Гбіт/с WAN, один 2,5 Гбіт/с LAN і три гігабітних LAN-порти, що все одно рідкість при такій ціні.

Очевидно, що за TP-Link підуть і інші компанії. У майбутньому, коли Wi-Fi 7 стане більш поширеним стандартом, кількість доступного мережевого обладнання збільшиться.

Нагадаємо, стандарт Wi-Fi 7 офіційно запустили в середині січня 2024 року. Нова технологія майже вп'ятеро швидша за Wi-Fi 6, а також стабільніша і надійніша.

Втім, цінність Wi-Fi 7 виходить за рамки простого збільшення швидкості. Новий стандарт забезпечує більшу пропускну здатність мережі та ще нижчі затримки. Це матиме неоціненне значення для "імерсивного досвіду" в онлайн іграх і бездротових VR-гарнітурах, а також для потокового відео.

Одним із перших смартфонів із наявністю Wi-Fi 7 став Samsung Galaxy S24. А підтримку нового стандарту називають однією з вагомих переваг iPhone 16 над iPhone 15.

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