Брюссель оголосить, що виробник iPhone не дотримується нових правил, покликаних відкрити його магазин додатків для конкуренції.

Брюссель має намір пред'явити Apple звинувачення в нібито придушенні конкуренції в її магазині мобільних додатків. Це перший раз, коли регулятори ЄС використовували нові цифрові правила для нападу на групу великих технологічних компаній, пише Financial Times.

Європейська комісія встановила, що виробник iPhone не виконує зобов'язань, які дають змогу розробникам додатків "направляти" користувачів до пропозицій за межами свого App Store, не стягуючи з них комісії, за словами трьох осіб, близько знайомих із перебігом розслідування.

Звинувачення стануть першими, пред'явленими технологічній компанії відповідно до Закону про цифрові ринки, знакового закону, покликаного змусити впливових "онлайн-контролерів" відкрити свій бізнес для конкуренції в ЄС.

Відео дня

Комісія, виконавчий орган ЄС, заявила в березні, що проводить розслідування щодо Apple, а також Google Alphabet і Meta відповідно до повноважень, наданих DMA. Оголошення про звинувачення проти Apple очікують найближчими тижнями, повідомили дві людини, знайомі зі справою.

Ці люди заявили, що регулюючі органи зробили лише попередні висновки, і Apple все ще може вжити заходів щодо виправлення своєї практики, що потім може призвести до того, що регулюючі органи переоцінять будь-яке остаточне рішення. Вони додали, що час будь-якого оголошення також може змінитися.

ЄС також може ухвалити рішення оголосити звинувачення проти інших технологічних груп, при цьому регулятори все ще розслідують, чи підтримує материнська компанія Google Alphabet власний магазин застосунків і використання особистих даних власника Facebook Meta для реклами.

Якщо буде встановлено, що Apple порушує DMA, їй загрожують щоденні штрафи за недотримання в розмірі до 5 відсотків від її середнього денного світового обігу, який наразі становить трохи більше 1 мільярда доларів.

Цей крок викликаний тим, що органи з нагляду за конкуренцією в усьому світі посилюють контроль над великими технологічними компаніями та їхнім домінуванням на ринку. У березні США порушили антимонопольну справу проти Apple за те, що вона нібито використовувала свій вплив у секторі смартфонів для придушення конкурентів і обмеження вибору споживачів.

У січні Apple оголосила про історичні зміни у своєму мобільному програмному забезпеченні iOS, App Store і браузері Safari в ЄС.

Зміни були спробою заспокоїти регулюючі органи в Брюсселі і означали, що Apple дозволить користувачам отримувати доступ до конкуруючих магазинів застосунків і завантажувати застосунки з інших джерел. Зміни також передбачали скорочення комісії, сплачуваної компаніями, що використовують App Store для продажу цифрових товарів і послуг, з 30 до 17 відсотків.

Проте, ЄС також перевіряє, чи відповідають ці зміни мит його новим цифровим правилам. Apple ввела нові збори в Європі, зокрема "плату за основну технологію" в розмірі 50 процентів для розробників додатків, у яких понад 1 мільйон користувачів, за кожен перший внесок користувача. Apple також стягує додаткову комісію в розмірі 3% з розробників додатків, які використовують її платіжний процесор.

Згідно з аналізом Sensor Tower, споживчі витрати в Apple App Store у другому кварталі 2024 року були "відносно стабільними", що дає змогу припустити, що правила ЄС ще не вплинули на прибуток компанії.

Суди проти великих компаній

Південна Корея оштрафувала Google Alphabet на 32 мільйони доларів за витіснення місцевого конкурента з ринку мобільних додатків.

Комісія справедливої торгівлі Кореї заявила про те, що компанія Google намагалася заблокувати зростання конкурента корейської платформи One Store Co., повідомляє Bloomberg.

Google нібито попросив деякі корейські ігрові компанії, зокрема NCSoft Corp. і Netmarble Corp., а також менші фірми та китайські компанії, ексклюзивно випустити їхні нові ігри в Google Play Store, в обмін на те, щоб Google рекламувала їхні ігри та надавала подальшу підтримку за кордоном.

Вас також можуть зацікавити новини: