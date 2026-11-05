У PS Store стартувала 'Чорна п’ятниця': знижки до 90% на найкращі ігри останніх років

Першими знижки отримали Control Resonant та Marvel's Wolverine.

У цифровому магазині Playstation Store розпочався один із найбільших розпродажів року, присвячений "Чорній п’ятниці". Обіцяють знижки до 90% на понад 5 тисяч ігор, інді й AAA, а також інших товарів для PS4 і PS5

Під знижки потрапили як гучні хіти останніх років, так і новинки 2026 року, зокрема Marvel's Wolverine та Control Resonant. Перша хвиля розпродажу триватиме до 21 листопада, а друга розпочнеться 16 листопада й завершиться 1 грудня.

Найцікавіші пропозиції в PS Store

Marvel’s Wolverine – 1847 грн (знижка 23%)

Control Resonant – видання Deluxe – 1599 грн (знижка 20%)

Mortal Shell II – 1124 грн (знижка 25%)

SILENT HILL: Townfall – 1199 грн (знижка 20%)

007 First Light – видання Deluxe – 1299 грн (знижка 50%)

AstroBot – 1419 грн (знижка 28%)

Death Stranding 2: On the Beach – 1363 грн (знижка 38%)

STALKER 2: Heart of Chornobyl – повне видання – 1959 грн (знижка 30%)

The Sinking City 2 – 1359 грн (знижка 20%)

Diablo IV – 1363 грн (знижка 38%)

SILENT HILL 2 – 559 грн (знижка 72%)

SILENT HILL f – 559 грн (знижка 72%)

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 – 1079 грн (знижка 40%)

God of War Ragnarök – 859 грн (знижка 57%)

Yakuza: усі ігри серії – 1279 грн (знижка 60%)

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience – 389 грн (знижка 40%)

Persona 5 – 269 грн (знижка 85%)

Sniper Elite 3 – 94 грн (знижка 91%)

З повним каталогом можна ознайомитися за посиланням. Окрім Sony, у магазині EGS стартував розпродаж ігор PlayStation Studios, який триватиме до 10 листопада.

Відео дня

Новий китайський екшен підкорив Steam: кількість гравців у Phantom Blade Zero перевищила 700 тисяч, а рейтинг гри на OpenCritic становить 89 із 100, і це один із найкращих результатів 2026 року.

Раніше Дейв Батіста показав, як він змінився заради ролі Кратоса в серіалі God of War.

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