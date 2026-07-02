PlayStation повністю відмовиться від дисків – ігри виходитимуть лише в 'цифрі'.

Починаючи із січня 2028 року всі нові релізи для консолей PlayStation виходитимуть виключно в цифровому форматі.

Sony офіційно оголосила про припинення виробництва фізичних дисків з іграми. Починаючи з січня 2028 року, нові релізи виходитимуть лише в цифровому форматі та у вигляді кодів для завантаження. Це стосується не лише ігор PlayStation Studios, а й ігор сторонніх розробників, пише VGC.

Sony пояснює це реакцією на зміну уподобань гравців. За даними компанії, у 2026 році 8 із ігор купуються в "цифрі". Для порівняння, ще у 2016 році цей показник становив лише 3 із 10.

Відмова від фізичних дисків означає, що гравці більше не зможуть перепродавати, обмінювати або позичати нові ігри на дисках. Це також викликає побоювання серед прихильників збереження ігор, оскільки доступ до цифрових проектів у майбутньому повністю залежатиме від роботи онлайн-магазинів та серверів компанії.

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Водночас Sony підтвердила поступове закриття PlayStation Store для застарілих консолей PlayStation 3 і PS Vita. Процес розпочнеться в окремих країнах уже у 2026 році, а глобальне відключення магазину заплановано на 2027 рік. Після цього придбання нового контенту для цих консолей стане неможливим.

За інформацією The Verge, слідом за PlayStation від дисків відмовиться й Xbox. Компанія вже готує інструмент, який дозволить власникам консолей перенести колекцію ігор на дисках у цифровий формат.

Наприкінці червня Rockstar відкрила попередні замовлення на GTA 6. Як згодом з’ясувалося, у фізичному виданні гри не буде дисків – лише код для активації.

УНІАН повідомляв, що користувач Steam зібрав бібліотеку з понад 40 000 ігор. Орієнтовна вартість бібліотеки становить $750 000 (близько 33 млн грн).

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