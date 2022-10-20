Ключові нововведення – новий інтерфейс і системні оновлення через Google Play.

Google подбала про користувачів слабеньких і недорогих смартфонів, які залишилися без апдейта до Android 13. Компанія представила Android 13 (Go edition) – це остання версія полегшеної операційної системи для малопродуктивних пристроїв.

При цьому, що цікаво, на відміну від Go-версії Android 12, новинка не сильно відрізняється від "старшої" версії, передає 9to5Google. Разом з тим у нової версії кілька важливих відмінностей.

Головним нововведенням стала підтримка дизайн-системи Material You, яка дозволяє змінювати відтінки теми в залежності від встановлених шпалер. Щоправда, користувачам буде доступні не 16 згенерованих відтінків, а всього чотири.

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Також в Android 13 (Go edition) з'явилася стрічка Discover, яка викликається правим свайпом з домашнього екрана. Поки неясно, чи ідентична функція тій стрічці новин, що вже є в смартфонах Google Pixel.

Ще одним важливим нововведенням Android 13 Go стала підтримка оновлення системи безпосередньо через магазин застосунків. Google Play. Це дозволить значно спростити установку оновлень Android і застосунків на смартфон, оскільки вони доставляються безпосередньо від Google до користувачів.

Повідомляється, що перші пристрої під управлінням Android 13 (Go edition) надійдуть у продаж вже у 2023 році. Єдиним вагомим обмеженням системи є вимога про мінімальну наявність 2 ГБ оперативної пам'яті в телефоні.

Коротко про Android 13

В Android 13 розробники зробили акцент на конфіденційності та поліпшенні дизайну. Наприклад, іконки сторонніх застосунків тепер підлаштовуються під колір шпалер, а всі програми відтепер вимагатимуть ваш дозвіл на відправку повідомлень – за замовчуванням вони вимкнені.

Також з'явилися налаштування мов для кожної програми та оновлений медіаплеєр, зовнішній вигляд якого адаптується до музики або подкасту. Ще додали підтримку Bluetooth Low Energy і просторового аудіо.

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